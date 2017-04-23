Başkanlık koltuğu geleceğe emanet edildi

MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle başkanlık koltuğunu çocuklara emanet etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Miraç Kandili dolayısıyla bugün MHP İzmit İlçe Teşkilatı her iki program için program düzenledi. İlk olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan teşkilat güzel bir programa imza attı. İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz makam koltuğuna 9 yaşındaki İlhan Erdem Özkan’ı oturttu. Minik Başkan Özkan’ın yanında bulunan çocuklarda ona eşlik etti. Programa İl Başkanı Aydın Ünlü, İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Urgancı, parti teşkilatı ve çocukların aileleri de katıldı.

ÇOCUKLAR TOPLUMUN GELECEĞİDİR

Düzenlenen programda çocuklara Türk Bayrağı ve ay yıldızlı balonlar verildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Başkan Yalçınöz, “Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açtığı bugünü tüm dünya çocuklarına bayram olarak hediye etmesi geleceğimizin güvencesi olan çocuklara verdiği değeri ve duyduğu güvenin en büyük göstergesidir. Çocuklar bir toplumun geleceğidir. Bizlere düşen görev geleceğimizin mimarı olan çocuklarımızı milli ve manevi değerleri aşılayarak topluma faydalı birer birey olmasını sağlamaktır” diye konuştu.

Ardından teşkilat parti binası önüne inerek vatandaşa Miraç Kandili sebebiyle kandil simidi dağıttı.

Çiğdem ARMAĞAN