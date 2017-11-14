Başkanlık Kupası sürüyor
İzmit Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İzmit İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü işbirliği ile okullar arası basketbol şampiyonası düzenlendi.
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Başkanlık Kupası adı altına düzenlenen şampiyonaya 31 ortaokul takımı katılıyor. Pazartesi günü start alan turnuva 30 Kasım’da sona erecek. Başkanlık Kupası maçları Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Erkeklerde 17 takım beş, kızlarda 14 takım 3 grupta mücadele edecek. Bugün erkeklerde 4 maç oynanacak.
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Etiketler : Başkanlık Kupası, İzmit Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
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