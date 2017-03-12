Basketbol alt yapısında kıpırdanma var

Yaklaşık 10 yıldır basketbol alt yapısında sessiz kalan, Türkiye şampiyonalarına hep ilk turda veda eden Kocaeli, bu yıl eski günlere dönüş sinyalleri veriyor.

Güçlü bir alt yapı oluşumuna giden, yerel ligi sallayan Kocaeli Basket’in U16 kız ve erkek takımları ilk grubu çok rahat geçtiler. Erkekler Bolu’da, kızlar ise Edirne’de fırtına gibi eserek birinci oldular. Kocaeli Basket U16 erkek ve kız takımları Türkiye yarı finallerinde oynama başarısı gösterdi.

KIZLAR HATAY’A, ERKEKLER MERSİN’E

Erkekler 30 Mart-3 Nisan tarihleri arasında Mersin’de, kızlar ise 20-24 Nisan’da Hatay’da yapılacak yarı finallerde mücadele edecek. Kocaeli Basket hem kız, hem erkeklerde Türkiye finallerine kalmayı hedefliyor. Yıllar sonra küçük yaş gruplarında iki takımın birden turu geçmesi, yarı finallere yükselmesi ilimiz basketbol camiasında büyük mutluluk yaşattı. Basketbol İl Temsilcisi Cengiz Kahraman, Kocaeli Basket Kulübü’nü kutladı, “İlk turu geçmiş olmaları önemli bir başarı. İnanıyorum devamını da getireceklerdir” dedi.