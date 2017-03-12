  • BIST 89.611
  • Altın 144,500
  • Dolar 3,7394
  • Euro 3,9897
  • Kocaeli 8 °C

Basketbol alt yapısında kıpırdanma var

»
Basketbol alt yapısında kıpırdanma var
Yaklaşık 10 yıldır basketbol alt yapısında sessiz kalan, Türkiye şampiyonalarına hep ilk turda veda eden Kocaeli, bu yıl eski günlere dönüş sinyalleri veriyor.

Güçlü bir alt yapı oluşumuna giden, yerel ligi sallayan Kocaeli Basket’in U16 kız ve erkek takımları ilk grubu çok rahat geçtiler. Erkekler Bolu’da, kızlar ise Edirne’de fırtına gibi eserek birinci oldular. Kocaeli Basket U16 erkek ve kız takımları Türkiye yarı finallerinde oynama başarısı gösterdi.

KIZLAR HATAY’A, ERKEKLER MERSİN’E

Erkekler 30 Mart-3 Nisan tarihleri arasında Mersin’de, kızlar ise 20-24 Nisan’da Hatay’da yapılacak yarı finallerde mücadele edecek. Kocaeli Basket hem kız, hem erkeklerde Türkiye finallerine kalmayı hedefliyor. Yıllar sonra küçük yaş gruplarında iki takımın birden turu geçmesi, yarı finallere yükselmesi ilimiz basketbol camiasında büyük mutluluk yaşattı. Basketbol İl Temsilcisi Cengiz Kahraman, Kocaeli Basket Kulübü’nü kutladı, “İlk turu geçmiş olmaları önemli bir başarı. İnanıyorum devamını da getireceklerdir” dedi.

Bu haber toplam 57 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ars.Organize ve G.Şirinköy kazandı12 Mart 2017 Pazar 13:16
  • Doğantepe farklı başladı:4-012 Mart 2017 Pazar 11:58
  • Nusretiyespor’dan aynı tarife: 4-012 Mart 2017 Pazar 11:56
  • İlk yarı Derince Demirspor:4 İkinci yarı Sultan Orhanspor:212 Mart 2017 Pazar 11:55
  • Periler 5’te sıfır yaptı11 Mart 2017 Cumartesi 18:22
  • Kartal taraftarına yasak11 Mart 2017 Cumartesi 18:20
  • Kocaelispor’da orta saha sıkıntısı11 Mart 2017 Cumartesi 18:17
  • Kocaeli Basket kızları, Marmara Grup Şampiyonu11 Mart 2017 Cumartesi 18:15
  • Derincespor’un durumu vahim11 Mart 2017 Cumartesi 18:13
  • Darıca G.B bırakmıyor11 Mart 2017 Cumartesi 18:12
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • Digitürk dünyasının kapılarını merhaba paketiyle aralayın
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti