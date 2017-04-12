Basketbol Federasyonu’na tepki

Basketbol Federasyonu’nun U16 Türkiye finalleri ile U14 Bölge Şampiyonası maç tarihlerini değiştirerek, aynı tarihe almasına her iki şampiyonada mücadele edecek Kocaeli Basket Kulübü tepki gösterdi.

Antrenör Tolga Kaan Bahadır, konuyla ilgili sosyal medyadan şu paylaşımda bulundu:

DİLEKÇEME CEVAP VERİLMEDİ

“Bu yıl U14 Kocaeli Karması Türkiye üçüncüsü oldu. Bu takımda 9 tane Kocaeli Basket spor kulübünün sporcusu var. Ben de bu takımın U16 ve U14 erkeklerin baş antrenörüyüm. U16 takımız da A Türkiye şampiyonasına kaldı. Geçen hafta perşembe günü tarihleri değiştirdiler. Yeni tarihleri U14 erkekler bölge şampiyonası 15-20 Mayıs Kırklareli, U16 erkekler A Türkiye şampiyonası 14-20 Mayıs Konya. Nasıl güzel denk getirmişler değil mi? Bende bu konuda külümüzün bir Anadolu takımı ve tek antrenörümüz olduğunu ve değiştirilip eski tarihe alınmasıyla ilgili önce sözlü, sonrada yazılı dilekçe verdim. Sözel olarak NECATİ GÜLER BEY başka antrenör bulun diyerek başından saldı. Yazılı dilekçeme cevap bile vermediler güç bela kendilerine ulaştım ve kararımız kesin ve nettir hiçbir değişiklik yapmayacağız dediler”

MUHTEMELEN BASKI GELDİ

“Şimdi soruyorum; basketbol sadece büyük takımlarda mı oynanıyor? Şunu kimse unutmasın biz yani Anadolu takımları varsa büyük takımlar var. Kaç tanesi temelden kendi oyuncusunu yetiştiriyor ya devşirme ya da Anadolu kulüplerinden velileri kandırarak sporcuları alıp kullanıp sonra bir kenara bırakıyorlar. Ben Konya’daki şampiyonaya U16 takımımın başında yer alırken Kırklareli’ne başka bir antrenör arkadaşımı mecburen göndereceğim. İçim yanıyor şuan ve NECATİ BEYİN AŞŞALAYICI TAVIRLARI KULAĞIMDA hala çınlıyor. Önceki tarihte U16 A TÜRKİYE Şampiyonasıyla çakışıyordu. Muhtemelen büyük kulüplerden baskı geldi. Çünkü bölge şampiyonalarını izleyip oyuncu kaçıracaklar ya sonra da Türk basketbolunu ilerletmeyi düşünüyoruz”

GELİN DE, YETENEK GÖRÜN

“Gelin de Kocaeli’ne bir görün misafirimiz olun, ne yetenekler var. Yeter ki bize fırsat verilsin Türkiye’de tüm takımlara kafa tutacağımıza eminim, çünkü 9 tane küçük takım oyuncumuzun 8 tanesine büyük kulüplerden teklif geldi. Bakacağız, göreceğiz. Bu arada U14 Türkiye şampiyonası Kocaeli’nde olur da bölgede(antrenörsüz) maçlarda bir aksilik olmazsa sonrasındaki yarı finalleri de geçip Türkiye şampiyonasına kalacağımıza eminim. Ben sadece büyük takımların gölgesinden çıkamayan Necati Güler Bey gibi yöneticilere sesleniyorum. Burada çok büyük emek var, sizin de göreviniz basketbolu planlamak ve geliştirmekse eğer kafanıza göre değil Anadolu takımlarının da görüşlerinin alınmasını tavsiye ederim.”