Basketbol hakem kursu açılıyor

13-14 ve 15 Kasım tarihleri arasında yapılacak kursa en az lise mezunu, 30 yaşından büyük olmayanlar katılabilecek. 30 yaş üstündekilerin sadece masa hakemliği kursuna katılabilecekleri belirtildi. Başvurularda aile hekiminden alınacak sağlık raporu, 4 adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, sabıka kaydı ve diploma getirilmesi gerekiyor. Katılım bedelinin 50 TL olduğu belirtildi. 10 Kasım Cuma günü saat 18.00’de Atatürk Spor Salonu’nda mülakat yapılacak. Müracaatların İl Temsilcisi Cengiz Kahraman’a yapılması istendi. Bilgi için Cengiz Kahraman’a 0532.2316140 numaralı telefondan ulaşılabileceği belirtildi.