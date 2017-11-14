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Basketbol hakem kursu başladı

Basketbol hakem kursu başladı

Basketbol Federasyonu tarafından ilimizde açılan hakem kursunda eğitimlere önceki gün başlandı.

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Temel hakem kursuna 57 aday hakem katılıyor, bunun dışında masa görevlisi olmak isteyenler de eğitimlerde yer alıyor. Atatürk Spor Salonu’ndaki toplantı salonda gerçekleştirilen kursa eğitim FIBA hakemi Can Mavisu tarafından veriliyor.

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