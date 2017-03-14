Basketler ''Kardeş pası'' ile atıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananları gençlere unutturmamak amacıyla ''Kardeş Pası Basketbol Turnuvası'' düzenlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın, 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananları unutturmamak amacıyla düzenlediği ''Kardeş Pası Basketbol Turnuvası''nda 400 sporcu ter döktü.

Atatürk ile Seka 50. Yıl spor salonlarında gerçekleştirilen organizasyonda, ortaokul ve liselerden 80 kız ve erkek takımı mücadele etti. 3x3 Basketbol (Streetball) turnuvası düzenlenen etkinlikte akrobasi gösterileri de sunuldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Genel Koordinatörü Ömer Onan, etkinlikte yaptığı konuşmada, federasyon olarak sosyal sorumluluk projeleriyle basketbolun tüm illere yayılmasına önem verdiklerini belirterek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen turnuvanın çok anlamlı olduğunu ifade etti.

''Ülkemizin kardeşliğe, birliğe ihtiyaç duyduğu günlerde böyle bir organizasyon yaptığı için Kocaeli Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum.'' diyen Onan, şunları kaydetti:

''Kocaeli'de basketbolu gerçekten seven gençleri görüyoruz. İnşallah süper ligde mücadele edecek bir erkek basketbol takımını Kocaeli'nin çıkaracağını umuyorum. Belediye başkanlarımızın bu konuda yardımcı olacağına inanıyorum.''

Konuşmaların ardından, turnuvada kategorilerinde dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.