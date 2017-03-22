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Başlıyor.. Kocaeli tarihine ışık tutacak

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Başlıyor.. Kocaeli tarihine ışık tutacak
Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu-IV’ nda 159 akademisyen sunacakları 125 tebliğle Kocaeli tarihine ışık tutacak. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, kent tarihine ışık tutmaya devam ediyor. Kocaeli’nin tarih külliyatının oluştuğu sempozyumların dördüncüsü bu yıl “Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu- IV” adıyla 24-26 Mart tarihleri arasında Gebze’de yapılacak. 159 akademisyenin 125 tebliğ sunacağı sempozyuma bu yıl 50 profesör, 16 doçent, 57 doktor ünvanlı akademisyen katılacak. Bu yılki sempozyumla yerel tarih çalışmaları kapsamında Kocaeli Tarihi araştırmalarına ve kültürüne katkı sağlamak, akademisyenler arasındaki iletişim ve işbirliğini güçlendirmek, aynı zamanda Kocaeli’nde Osmanlı döneminin en önemli simalarından biri olan ve “Çoban”, “Gazi”, “Boşnak”, “Damat”, “Mısırlı Paşa”, “Polak”, “Koca Lala” lakaplarıyla tanınan Mustafa Paşa’yı gündeme taşımak amaçlanıyor. 

Sempozyumda 24 Mart Cuma günü Cuma namazının ardından Gebze Çoban Mustafa Paşa Külliyesi’nde lokma dağıtımı ve mehter takımı gösterisi yer alacak. “Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu- IV”nun açılış oturumu ise 15.30-16.30 saatleri arasında Darıca Elite Otel’de yapılacak. Sempozyumda protokol konuşmalarının ardından Prof. Dr. Azmi Özcan, Prof. Dr. Feridun Emecen, Prof. Dr. Mehmet Öz ve Prof. Dr. Suphi Saatçi’nin katılımıyla açılış oturumu gerçekleştirilecek. Sempozyumun 2. günü olan 25 Mart Cumartesi günü 09.45-16.50 saatleri arasında 5 ayrı salonda aynı anda oturumlar yapılacak. Aynı gün 11.15-12.00 arası GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, 14.00-14.45 saatleri arasında ise Erem Şentürk’ün katılacağı özel oturumlar yer alacak. 26 Mart Pazar günü 09.45-11.00 saatleri arası 5 ayrı salonda oturumlar tamamlanacak. Saat 12.30’da ise kapanış oturumuyla sempozyum sona erecek.

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