Başoğlu, “Selim Akman hakemliği bırakmalı”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başoğlu, Selim Akman'ın derhal hakemliği bırakması gerektiğini ifade etti. Başoğlu’nun açıklaması şöyle:

“KİMSE EMEĞİMİZLE DALGA GEÇEMEZ”

“Selim Akman denen kendini hakem zanneden şahıs, orta yuvarlaktan çıkmadan maç yönetip, birde bunu sosyal medyada paylaşarak tüm spor camiasını ti ye almıştır. Kötü maç yönetilir ama insanların emeğine saygısızlık yapılmaz. Bu saatten sonra, ya bu kendini bilmez hakemliği bırakacak, ya da merkez hakem kurulu bıraktıracak. Olmadı, hepsi birden istifa edecek. Kimse bizim emeğimizle dalga geçemez”