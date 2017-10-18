Başsağlığı mesajı mesajı

Mesajda şu görüşlere yer verildi: “Şırnak’ta kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte 6 işçimizin hayatını kaybettiğini ve 2 işçimizin de yaralandığını; Mersin’de polis servis aracının geçişi sırasında da alçakça yapılan bombalı saldırıda da 12 polisimizin yaralandığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Göçükte hayatını kaybeden işçilerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır; göçükte yaralanan işçilerimize ve bombalı saldırıda yaralanan polislerimize Allah'tan acil şifalar diliyoruz”