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Başsağlığı mesajı mesajı

Başsağlığı mesajı mesajı

Kocaelispor yönetimi Şırnak’taki maden ocağında meydana gelen ve 6 işçinin hayatını kaybettiği olayla ilgili başsağlığı mesajı yayınladı.

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Mesajda şu görüşlere yer verildi: “Şırnak’ta kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte 6 işçimizin hayatını kaybettiğini ve 2 işçimizin de yaralandığını; Mersin’de polis servis aracının geçişi sırasında da alçakça yapılan bombalı saldırıda da 12 polisimizin yaralandığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Göçükte hayatını kaybeden işçilerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır; göçükte yaralanan işçilerimize ve bombalı saldırıda yaralanan polislerimize Allah'tan acil şifalar diliyoruz”

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