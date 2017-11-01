Başsağlığı mesajları
Kocaelispor yönetimi 1937 Sekaspor oyuncusu Emirhan Güneşli, Kocaeli Birlikspor yönetimi ise U15 takımı oyuncusu Alper’in babası İsmail Bayraktar’ın vefatlarıyla ilgili birer başsağlığı mesajı yayınladı.
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Mesajlar şöyle:
“1937 Sekaspor Kulübü’nün 16 yaşındaki oyuncusu Emirhan Güneşli’nin dün sabah kalp krizi geçirerek vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, acılı ailesine yakınlarına, 1937 Sekaspor Kulübü’ne sabır ve başsağlığı dileriz. Kocaelispor yönetim kurulu”
“U-15 takımımızın başarılı oyuncularından Alper Bayraktar’ın uzun yıllardır Soylular Beton’da çalışan babası İsmail Bayraktar (36) iş makinesinin altında kalarak olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Üzücü haber camiamızda derin üzüntü yaratmıştır. 2 çocuk babası merhum İsmail Bayraktar’a Allah’tan rahmet, sporcumuz Alper’e, Bayraktar Ailesi’ne, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Kocaeli Birlikspor yönetim kurulu”
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Etiketler : Kocaelispor yönetimi, 1937 Sekaspor, İsmail Bayraktar
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