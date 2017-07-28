Başsavcı Kurt 1 yılını değerlendirdi

1 yılını dolduran Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt yazılı açıklama yaptı.

DEĞERLENDİRME YAPTI

Geçtiğimiz yıl 27 Temmuz tarihinde Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Mehmet Ali Kurt, 1 yıllık süreçte yapılan faaliyetleri, etkinlikleri, proje ve soruşturma süreçleriyle ilgili açıklamada bulundu. Kurt, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlamak, yasalar ile koruma altına alınan temel hak ve özgürlüklerini huzur ve güven içinde kullanmalarına imkan tanımak, temel hedefimizdir diyerek 1 sene önce Kocaeli Adliyesi'ndeki görevime başladım. 15 Temmuz Hain Darbe Girişiminin hemen ardından aldığım bu sorumluluğun ne kadar ağır ve hassas olduğunun farkındaydım, ancak insan haklarına saygılı, hukuka bağlı, şeffaf ve hesap verilebilir adalet anlayışıyla bu ağır yükün mesai arkadaşlarımızla birlikte altından kalkacağımıza inancım tamdı.

REFAT VE HUZUR

Vatandaşlarımızın huzurunun sağlanması, adaletin tecelli etmesi, ilimizin ve ülkemizin refah ve huzur içinde olabilmesi için Kocaeli Adliyesi'ndeki her bir çalışma arkadaşımın yoğun, fedakarca ve mesai mefhumu gözetmeksizin ortaya koyduğu emekleri sayesinde tam da hedefimiz doğrultusunda ilerlemiş olduğumuzu görmenin haklı gururunu yaşıyorum. Görevimin başına geçtiğim günden bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri, etkinlikleri, gelişmeleri, projeleri ve soruşturma süreçlerimizi şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyuna paylaşmayı gerekli görüyorum.”

İŞTE 1 YILLIK SÜREÇTE YAŞANANLAR

SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA DOSYALARI:

Adliyenin 2016 ve 2017 yılı soruşturma dosyaları hakkındaki istatistiksel veriler:

2016 yılında gelen soruşturma dosya sayısı: 27.300

2016 yılında gelen infaz dosya sayısı: 45.537

28.07.2017 tarihi itibariyle soruşturma dosya sayısı: 19.133

28.07.2017 tarihi itibariyle infaz dosya sayısı: 15.218

BİNDEN FAZLA TUTUKLU

Bugün itibariyle toplam gözaltına alınan kişi sayısı 3032. Bunlardan 1.160’sı tutuklu, 20 kişi ise halen gözaltında. Adli kontrol tedbiri uygulanan şüphesi sayısı 955. Serbest bırakılan şüpheli sayısı ise 897. Öte yandan 513 kişinin de yakalama kararı ile aranmasına devam ediliyor.

FETÖ YAPILANMASI

Ayrıca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yapılanmasına ilişkin personel soruşturmalarında da çok sayıda kişi ihraç edildi. 1 cezaevi müdür, 1 icra müdürü, 6 icra müdür yardımcısı, 20 zabıt katibi, 4 cezaevi katibi, 1 icra katibi, 1 mübaşir, 1 sağlık memuru, 11 infaz memuru yayınlanan KHK ile ihraç edildi.

DENETİMLİ SERBESTLİK

Kocaeli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün projeleri arasında yer alan ve 17 bin adet sahil çamı bitkisinin dikileceği Denetimli Serbestlik Hatıra Ormanı için 7 Mart tarihinde ilk fidanlar dikildi. Fidanların dikimi için 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Kanunu gereği bir kamu kurumunda ücretsiz olarak çalışma yükümlülüğü almış 30 kişi görevlendirildi.

Suç mağdurlarının, eski hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlülerinin iş taleplerine daha hızlı cevap verilebilmesi amacıyla, Kocaeli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Çalışma ve İş Kurumu(İŞKUR) arasında 8 Mart tarihinde protokol imzalandı ve İŞKUR binasında Hizmet Noktası birimi hayata geçirildi.

Derince Harikalar Sahili'nde 26 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen kamu çalışma uygulamasının tanıtımı etkinliği kapsamında 30 kişilik kamu çalışma yükümlüsüne Harikalar Sahili temizletildi.

CEZAEVİNDE SAĞLIK BİRİMİ

Kandıra Cezaevi yerleşkesinde Dahiliye, Ortopedi, Genel Cerrahi, Göz, K.B.B., Psikiyatri, Kadın Hastalıkları, Üroloji, Diş Polikliniği üniteleri ile Radyoloji (Ultrason) Odası, Sterilizasyon Odası, Doktor Dinlenme Odası, Hasta Bekleme Odası, Röntgen, Diş Röntgeni, Laboratuvar Odası ve Acil Müdahale Odası bulunan dahil olan uzman ve pratisyen hekimlerce tedavinin yapılabileceği sağlık biriminin açılışı 27 Şubat tarihinde gerçekleştirildi.

Sağlık biriminin cezaevi yerleşkesinde faaliyete geçmesiyle, hem zaman, hem emek hem de yakıt tasarrufu sağlandı.

YENİ İCRA DAİRESİ

Adalet Bakanlığı'nın İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması Projesi kapsamında ortaya çıkan yeni icra dairesi modelinin hayata geçirilebilmesi için, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı arasında 1 Mart tarihinde imzalanan protokol ile İzmit Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerindeki 6 katlı binanın, zemin ve 1. katlarında arşiv ve hizmet alanı olarak kullanılmak üzere toplam 5000 m2’lik bölümün 10 yıl bedelsiz olarak cumhuriyet başsavcılığına tefrişi ile birlikte tahsis edilmesi şeklinde anlaşmaya varıldı. Yeni hizmet binasının Ağustos ayı sonunda faaliyete geçmesi planlanıyor.

ÖN BÜRO BİRİMLERİ

Adliyenin giriş katında Ceza, Hukuk Mahkemeleri ile Hazırlık ve İnfaz Ön Büroları kuruldu. Vatandaşa hizmetin daha hızlı ve doğru şekilde verilmesinin sağlanması amacıyla kurulan ön bürolarda numaratör hizmeti getirilerek kişilerin uzun kuyruklarda beklemelerinin önüne geçildi.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Adliyenin girişindeki güvenlik biriminden geçişlerde yüksek güvenlikli X-Ray cihazlar yerleştirilirken, hakim, savcı ve avukat girişinin gerçekleştiği alanda resimli kimlik kontrol hizmeti getirildi.

DURUŞMA SALONU

İlimizde FETÖ/PDY soruşturmalarının yoğun ve bazı dosyalardaki sanık sayısının fazla olması nedeniyle, güvenlik riskinin minimuma indirilmesi açısında cezaevi yerleşkesinde duruşma salonu inşasına başlandı. Bu salon hem duruşma hem de kapalı spor salonu olarak kullanılabilecek nitelikte inşa ediliyor. İnşaatın Ağustos ayı sonunda bitirilmesi planlanıyor.

YENİ ADALE SARAYI

Adliyenin fiziki şartlarının yetersiz olması nedeniyle yapılan çalışmalar sonucu Milli Savunma Bakanlığına tahsisli Kartepe Dumlupınar Mahallesi, 6 parsel numaralı 1.263.750.00 m2 yüzölçümlü ve halihazırda K.K. EDOK Muhabere Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı’nın faaliyet gösterdiği taşınmazın 170.000 m2’lik kısmı yeni Adalet Sarayı binasının yapımı için Adalet Bakanlığına tahsis edildi. Proje ihalesi için çalışmalar son aşamaya geldi.