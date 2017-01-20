Başsavcı Kurt: “FETÖ sanıklarına yeni duruşma salonu arıyoruz”

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, bugün Kocaeli Adliyesi'nin yemekhanesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, FETÖ/PDY sanıkları için ayrı bir duruşma salonu arayışında olduklarını söyledi.

Duruşma salonları yetersiz olduğunu ifade eden Kurt, “Kandıra yerleşkesine yapmayı düşünüyoruz. Cezaevi bahçesinde olacak. Ama tam netleşmedi. Güvenlik açısından da daha iyi olacağını düşünüyorum” dedi.

Çiğdem ARMAĞAN

KARARLILIKLA DEVAM EDECEK

Kurt, Kocaeli Adliyesi ile ilgili 2016 yılını kapsayan genel bir değerlendirme yaptı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başladıktan hemen sonra yaptığı ilk işin vatandaşların huzuru, can ve mal güvenliğini sağlamak, temel hak ve özgürlüklerini güven içerisinde kullanmalarına imkan tanımak amacıyla şeffaflık, hesap verilebilirlik ve özgürlük-güvenlik arasındaki hassas dengenin gözetilmesi ve hukuka bağlılık gibi ilkeler çerçevesinde gayretle çalıştıklarını ifade eden Başsavcı Kurt, “Başta FETÖ-PDY silahlı terör örgütü olmak üzere tüm suç örgütleriyle mücadelemiz hukuk sınırları içerisinde en etkin biçimde ve kararlılıkla yürütülmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

14 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında adliyeden ihraç edilen personel hakkında bilgi veren Başsavcı Kurt, “Darbe girişimi öncesinde 30 Cumhuriyet savcısı- 55 hakim görev yapmakta iken, HSYK tarafından FETÖ-PDY örgütüyle irtibatlı ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle 14 cumhuriyet Savcısı, 12 Hakim meslekten ihraç edilmişti. 1 Cumhuriyet savcısı ve 1 hakim görevden uzaklaştırılmıştır. Yaklaşık 4 aylık süreçte izin kullanmadan ve mesai mefhumu gözetmeden büyük bir özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bugün itibariyle adliyemizde değişik tarihli kararnamelerle yapılan atamalar sonucunda 31 Cumhuriyet Savcısı, 62 Hakim görev yapmaktadır. Son kararname ile atanan 1 Cumhuriyet savcısı henüz göreve başlamamıştır” şeklinde konuştu.

22 BİN 431 SORUŞTURMA SONUÇLANDI

Ön büro ve soruşturma bürolarına değinen Kurt, “Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma ve infaz ön büroları, Ceza ve Hukuk Mahkemeleri ön büroları faaliyete geçirilmiştir. Dosyaların tarafları ve vekillerinin, birçok talebi ve işlemi ön bürolarca karşılanmakta, emek ve zaman tasarrufu sağlanmaktadır. Cumhuriyet Başsavcılığımıza 2016 yılında toplam 27 bin 300 adet soruşturma dosyası gelmiş, bunlardan 22 bin 431 adedi sonuçlandırılmıştır. 2017 yılında ki dosya sayımız bin 744 olduğu görülmektedir” diye konuştu.

2 BİN 40 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik anayasal suçlar bürosu sayılarını veren Kurt, “Gözaltı sayısı 2 bin 40 kişi, tutuklu sayısı 559 kişi, yakalama kararı ile aranan şüpheli sayısı 144 kişi, açılan dava sayısı 268 kişi, açılan davalarda şüpheli sayısı toplam 552 kişi” dedi. Pilot icra uygulamasını anlatan Kurt şunları söyledi: “Mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Adliyemiz yaklaşık bin 300 metre uzaklıkta İzmit İlçesi, Kadıköy mahallesi 5 bin 85 ada 1 parsel sayılı taşınmazdaki 6 katlı binanın 1 katında pilot icra dairesi, icra daireleri ile icara mahkemeleri zemin katında da arşiv olmak üzere toplam 5 bin metre kare yüz ölçümlü kısım Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına 10 yıl süre bedelsiz olarak tahsisi yapılmıştır.

İHALE AŞAMASINA GEÇİRİLDİ

Pilot İcra Dairesi 2 bin 200 metre kare, icar daireleri ve icra mahkemeleri bin 900 metre kare, arşiv (zemin veya bodrum) bin metre kare olmak üzere toplam 5 bin metre karedir. Binamızın projelendirme ve ihale çalışmaları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı İç Mimari Özer Köseoğlu tarafından yürütülmekte olup, projeleri tamamlanmış, ihale aşamasına geçirilmiştir. Haziran ayı itibariyle taşınma işlemi gerçekleştirilecektir. Bu planlama Adliyemizdeki yerleşim sorunlarını çözmek ve vatandaşlarımıza daha iyi fiziki şartlarda hizmet vermek için yapılmıştır. Pilot İcar Dairesi ülke genelinde örnek teşkil edecektir. “

TUTUKULU SAYISI 1013

Kurt, FETÖ/PDY suçlarından ceza infaz kurumunda bulunan tutuklu sayısının bin 13 olduğunu söyledi. Sağlık işlemleri hakkında bilgi veren Başsavcı Kurt şunları söyledi: “ Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumundaki revir, fiilen sağlık ünitesine dönüştürülmüş olup, dahiliye, genel cerrah, psikiyatri, radyoloji, kadın doğum, ortopedi ve diş polikliniklerinde hasta kabulü yapılmaya başlanmıştır. Mesai sonrasında 17:00- 18:00 saatleri arasında acil bölümünde nöbetçi doktorlar görevlendirilmiştir. Uygulamanın başladığı günden bugüne acil polikliniklerinde görevli doktorlarca bin 202 hükümlü ve tutuklu hasta bakılmış, hastanelere 91 kişi sevk edilmiştir. Uzman doktorlar tarafından ise 995 hastaya bakılmış, hastaneler 113 hasta sevk edilmiştir.

2 BİN TUTUKLU HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Bu uygulamalar sonucu yaklaşık 2 bin hükümlü ve tutuklu hastaneye sevk edilmeksizin yerleşkede tedavi edilmiştir. Kandıra Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi ile İzmit’te bulunan hastanelere gidiş-dönüş mesafesi yaklaşık 50 kilometre olduğu ve sevk edilen her hasta hükümlü ve tutuklu için bir araç görevlendirildiği düşünüldüğünde iki aylık süreçte yaklaşık 100 bin kilometrelik yakıt tasarrufu sağlanmış, şoför, jandarma, infaz ve koruma memuru ile sağlık memuru gibi Ceza İnfaz Kurumu personelinin mesai ve zaman kaybı önlenmiştir. Ayrıca hükümlü ve tutukluların sevk sırasında ki güvenlik riskleri, hastanelerde alınan güvenlik önlemleri nedeni ile diğer hastaların yaşadığı bir takım sıkıntılar ile hükümlü ve tutuklulardan kaynaklanan hasta yoğunluğunun da önüne geçilmiştir.

VALİYE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM

Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde bulunan Ceza İnfaz Kurumlarında barındırılan hükümlü ve tutuklu sayısının yaklaşık 5200 civarında olması nedeni ile daha iyi sağlık hizmeti verilebilmesi için yeni Sağlık Ünitesi inşaatı halen devam etmektedir. Faaliyete geçtiğinde yukarıda belirtilenlere ek olarak KBB, kardiyoloji, göğüs hastalıkları ve üroloji poliklinikleri de hizmete açılacaktır. Tüm bu süreçte bize her konuda destek veren Sayın Valimize, Kamu Hastaneleri Genel Sekreterimize ve emek veren doktorlarımıza şükranlarımı sunuyorum.”

EĞİTİM PROGRAMLARI YAPILDI

Uzlaştırma Bürosu hakkında bilgi veren Kurt, “Taraflar arasındaki uyuşmazlıkların Mahkeme aşamasına geçmeden sonuçlandırılması hedeflenerek yapılan yeni yasal düzenlemelerle birlikte Kocaeli Uzlaştırma Bürosu daha faal hale getirilmiş, 2017 yılında Kocaeli Adliyesi yargı çevresinde ‘Uzlaştırmacı’ olarak görev almak isteyenlerin katılımıyla 28 Aralık 2016 ve 29 Aralık 2016 tarihlerinde eğitim programı düzenlenmiştir. Eğitim programında 5271 sayılı CMK’nın 253 ve 254. maddelerinde düzenlenen Uzlaşma Kurumu ve 6763 sayılı yasa ile getirilen yenilikler katılımcılara aktarılmış, bununla birlikte uzlaştırma işlemlerinde uygulanacak usul ve esaslar konusunda bilgilendirme yapılmıştır.

3 YILI GEÇMEYEN SUÇLAR UZLAŞMA BÜROSUNA DAHİL

Bu bilgilendirme sırasında katılımcılara; tarafları sosyal sorumluluk alanlarına yönlendirebilecekleri, edim olarak Çocuk Esirgeme Kurumuna, Kadın Sığınma Evlerine, Huzurevlerine vb. kurumlara bağış yapabilecekleri konusu aktarılmıştır. Eğitim programına Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Mesut Yalçın ile Tema Vakfı Temsilcisi Nermin Tol’un katılımı sağlanmış, temsilciler program kapsamında katılımcılara konuşma yaparak bağışların ne şekilde yapılacağı konusunda bilgiler vermişlerdir. 6763 Sayılı kanun 2 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiş, bu kanun ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 253 ve 254. maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Suça sürüklenen çocuklar yönünden üst sınırı 3 yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlar da uzlaşma kapsamına dahil edilmiştir.

KIRILAN DİŞLER YAPTIRILDI

Yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren ceza mahkemelerinden toplam 121 adet kovuşturma dosyası, Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu'ndan da 130 adet soruşturma dosyası Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmiştir. Uzlaştırma Bürosu'na yönlendirilen dosyalardan birinde, trafik kazasında dişi kırılan şikayetçi İ.S'nin kırılan dişlerinin tedavi edilmesi için şüpheli gerekli masrafı karşılamış ve uzlaşma sağlanmıştır. Bütün mesai arkadaşlarımla birlikte değerli Kocaeli Halkına adalet hizmetini adil , etkin ve hızlı bir şekilde vermek için gayret ve özveriyle çalışmaya devam edeceğiz”

GÜVENLİK AÇISINDAN İYİ OLACAK

FETÖ/PDY şüphelileri için ayrı bir duruşma salonu düşündüklerini ifade eden Başsavcı Kurt, “Duruşma salonları yetmeyebilir. Netleşmedi ama arayışımız var. Davaları şüpheli şüpheli açıyoruz. Birbirleriyle bağlantılı olanları toplu olarak yargılıyoruz. Yargılama safhası çok daha kolay olsun diye yapıyoruz. Gerçekten hak edenlerin ceza alması için uğraşıyoruz. Toplu davalar da duruşma salonu yetmiyor. Eğer yerel imkanlarla çözebilirsek Kandıra yerleşkesine yapmayı düşünüyoruz. Cezaevi bahçesine ama tam netleşmedi. Diğer binalardan bağımsız olarak düşünüyoruz. Olmazsa da başka bir çözüm bulacağız. Her dosyaya bizim salonlarımızın yeterli olacağını düşünmüyorum. Maddi boyutunu tamamlamamız lazım önce. Güvenlik açısından da daha iyi olacak. Oradan buraya mahkum getirmek yerine daha iyi olur” ifadelerini kullandı.