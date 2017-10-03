Başsavcıya ziyaret

Ziyarete Başkan Bahri Yavuz’un yanı sıra yönetim kurulundan Ayhan Öter, Mesut Volkan Sezgin, Volkan Özön, Yücel Gül ve Barış Cem Yavuz katıldı. Başsavcı Kurt, sportif başarı, KEV süreci ve tribünde yaşanan gelişmelere kadar Kocaelispor’u yakından takip ettiğini belirterek, yönetimin tribünlere aile ve çocukları çekerek huzur ortamı sağlama çabaları ve şehirle bütünleşme konusundaki çalışmaları takdirle karşıladığını söyledi. Kocaelispor Başkanı Yavuz, Cumhuriyet başsavcısı Mehmet Ali Kurt’un hayata bakışı ve insanlara yaklaşımıyla şehrimiz için bir şans olduğunu belirterek, görevinde başarı diledi. Yavuz, Kurt’a bir de forma hediye etti.