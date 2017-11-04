BAŞSİAD’dan iş geliştirme buluşması

Başarılı Sanayiciler ve İş Adamları Derneği (BAŞSİAD) bugün SANTEK Fuarı’nda iş geliştirme buluşmaları düzenledi. Başkan Barış Arat ev sahipliğinde gerçekleşen programa TÜYAP Ceosu Cihat Alagöz, KOTO Yönetim Kurulu Üyeleri Volkan Yılmaz, Ziya Uludüz, TÜAP Fuar Bölge Başkanı Gökalp Gökdemir ve dernek yönetimi katılım sağladı.

KOCAELİ, İSTANBUL İLE YARIŞIYOR

Programda ilk sözü alan BAŞSİAD Başkanı Barış Arat, “2014 yılında çıktığımız bu yolda kalıplaşmış dernek kalıplarını yıkmayı hedefledik. Bu organizasyonlarda ki temel amaç üyelerimizin ticaretini geliştirmektedir. Bugün güçlü bir birlikteliğin başladığı gün olacaktır. Organizasyonlarımızın adı artık iş geliştirme olacaktır. Bizlere düşen kuruluş amacına sağdık, şeffaf, bağımsız ve gerçekleşen sivil STK’ların çoğalmasına sebep olmaktır. BAŞSİAD olarak biz bu çalışmaları yaptığımızı hedefliyoruz. Biz birlikte BAŞSİAD’lıyız. Sanayi olarak anılan bu şehirde eksikliğini her zaman hissettiğimiz fuarda emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Kocaeli fuarlarının her geçen gün İstanbul fuarlarıyla yarıştığını görüyoruz.” şeklinde konuştu.

KOCAELİ, FUARLAR ŞEHRİ OLACAK

KOTO Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Yılmaz şunları söyledi: “Kocaeli, artık fuarcılık alanında ciddi yol kat etmiş oldu. Bu başarı TÜYAP, KSO ve KOTO iş birliğiyle yapıldı. Kocaeli’yi fuar alanında başarılı yapmak için çalışmalarımız devam ediyor. 2018 yılı için şu anda TÜYAP ile proje görüşmeye başladık. Ben KOTO yönetim kurulu üyesi olarak BAŞSİAD’ın her zaman çalışmalarını destekliyorum. Başarılı bir yönetim kuruluna sahip. Kentimiz gelişmesi adına ciddi faaliyetlerde bulunuyor” Ardından söz alan TÜYAP Ceosu Cihat Alagöz, “Parolamız Kocaeli’yi Türkiye’de fuarlar şehri haline getirmekti. Bu parola teknik bilgi ve birikimine dayanıyordu. Bunu gerçekleştirdik. İş bağlantısı kurmak adına tüm şehirlerde temsilciler Kocaeli Fuarına gelmektedir” diye konuştu.

Çiğdem ARMAĞAN



