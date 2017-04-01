BAŞSİAD’ın Başiskele buluşması

Barış Arat’ın başkanı olduğu Başarılı Sanayici ve İş Adamları Derneği (BAŞSİAD) bu ayki birlik ve beraberlik kahvaltısını Başiskele ilçesinde gerçekleştirdi.

Daha önceki adı Başiskele Sanayici ve İşadamları Derneği olan Başsiad, bugünkü kahvaltısını kurulduğu ilçede yaptı. Kekik Et Restoran’da düzenlenen buluşmada, derneğe yeni üye olan

Mert İnşaat sahibi Enis Temel’e rozeti takıldı. Başsiad üyesi Bigman Çakmak’ın da doğum günü kutlandı.

ARAT: “DAHA DA GÜÇLENECEĞİZ”

Birlik ve beraberlik kahvaltısının ardından konuşma yapan Başsiad Başkanı Barış Arat, “Başiskele’de başlayan derneğimiz, başarılı iş adamları olarak Kocaeli’ye hizmet vermeye devam ediyoruz. Derneğimiz kurulurken bayan üyelere öncelik vermek istedik. Bugün bayan üyelerimiz oldukça çoğunlukta. Bu da kadın üyelere ne kadar önem verdiğimizi gösteriyor. Her geçen gün büyüyoruz. Biz daha da güçleneceğiz” diye konuştu. Derneğin Mayıs ayı toplantı etkinliği İzmit’te düzenlenecek.

Çiğdem ARMAĞAN