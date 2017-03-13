Başvuranların sayısı 109 bine indi

İşsizlik maaşı için İŞKUR'a başvuranların sayısındaki ciddi azalış dikkat çekti. Ocak ayında 150 bin kişi işsizlik maaşı için başvuruda bulunurken şubat ayında bu rakam 109 bin kişiye indi.

İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için İŞKUR’a başvuranların sayısı Şubat ayında 109 bin 237 oldu. Bir önceki ayda başvuranların sayısı 158 bin 46 olmuştu. Geçen yılın aynı döneminde 120 bin kişi işsizlik maaşı almak için başvurmuştu.

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yapılan açıklamaya göre, işsizlik Sigortasının uygulamaya başlandığı Mart 2002 tarihinden bugüne kadar sisteme 8 milyon 134 bin 450 kişi başvuruda bulunurken, 5 milyon 267 bin 118 kişi işsizlik ödeneği almaya hak kazandı.

Başvuranlara toplamda 15 milyar 114,7 milyon TL ödemede bulunuldu. Aynı ayda işsizlik ödeneğinden 496 bin 318 kişiye 398,9 milyon TL ödeme yapılırken, 31 kişiye 29 bin 291 TL kısa çalışma, 2 bin 186 kişiye 1 milyon 470,8 bin TL yarım çalışma ödemesi yapıldı. Ücret Garanti Fonu'ndan 647 kişiye 3 milyon 47 bin 734 TL ödendi.