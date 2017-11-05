BATAN GEMİNİN MALLARI BUNLAR

Hani hepimiz bazen anne,baba veya çocuklarımıza birer hediye almak için çarşı Pazar veya AVM’lere gidip alışverişler yapıyoruz ya işte bu alışverişler esnasında da başımızdan birçok ilginç ve trajı komik olayların geçmemesi mümkün değil .Çünki alışveriş merkezleri ve pazarlar insan müzesi gibi her türlü insana rastlamak mümkün.Öncelikle şunu gördümki.Bizim halkımız en kaliteli malı her zaman en ucuza almaya çalışır.Onun içinde pazarlık yapmadan asla bir şey almaz.Esnafımızda bunu iyi bildiği için ona göre fiyat söyler zaten. Vitrinlerin çoğunda dikkat ederseniz fiyat etiketi olarak şöyle bir rakkam görürsünüz 49.90 TL.niye çünkü 50.00 TL. yazsa vatandaşın gözüne çok görünür diye.Yahu arkadaş arada 0.1 kuruş oynuyor.Şunu düz yazsan olmazmı.Olmaz çünkü göz yanıltma taktiğidir o rakkam.Çoğu insanımızda yutuyor,bu taktiği.Ama ne yapsın o kadarcık fark için mağazanın ortasında çocuğunu mu ağlatsın.Hadi gelin sizlere şu çarşı pazar alışverişlerinden birkaç tane komik olay anlatayım isterseniz.

Amcamızın birinin heralde bir cemiyeti varki fırıncıdan 49 tane ekmek ister.Fırıncıda amca şunu düz yapalım 50 ekmek olsun der.Amcamızın cevabı hazır.Yok oğlum kim yiyecek o kadar ekmeği der.Hadi burdan yakın böyle bir cevap karşısında siz ne yaparsınız.

Teyzemizin biri bir alış veriş merkezinin manav bölümünden alışveriş yaparken tezgahlardaki bütün meyvelerden birer tane alıp tatlarına bakıyormuş.O bölümün müdürüde o anda güvenlik kamerasından olan biteni izlerken dayanamayıp teyzemizin yanına gelmiş hayrola teyzecim afiyet olsun istersen bir karpuzda keselimmi demiş.Teyzemiz bakmak serbest ya,herhalde tatmakta serbest anlamış olmalı.

Yine yaşlı bir teyzemiz balık pazarında balıkçıya,oğlum balık nasıl tazemi diye sorar.Balıkçıda taze ne demek teyze canlı bunlar canlı bak oynuyorlar.Oğlum bırak canlıyı sen ,ben sana tazemi diye soruyorum.Teyze anlatamadım galiba bak canlı diyorum sana deyince,teyzemiz dayanamamış oğlum bak bende canlıyım ama tazemiyim deyivermiş.

Valla onu bunu bilmem ama Türk milleti olarak çok hazır cevap bir milletiz,bunun yanında zor durumlarda kaldığımızda da çok güzel sıyrılmayıda iyi biliriz hani.

Bayanın biri mefruşatçı dükkanına girmiş.Dükkan sahibine efendim bir yünlü battaniye almak istiyorum demiş.Dükkan sahibi emredersiniz efendim deyip raftan battaniyeyi indirmiş,bayan müşteri biraz dikkatli bakınca ,battaniyenin üzerindeki etikette pamuklu yazdığını görmüş,birden parlamış siz burada insanmı kandırıyorsunuz hiç utanmıyormusunuz deyince ,dükkan sahibi mahçubiyetini hissettirmeden hemen cavabı yapıştırmış.Yok efendim ne münasebet ne insan kandırması,biz güveleri kandırıyoruz,battaniyelerimizi yemesinler diye demiş.Hani dedik ya sıkışık durumlarda hemen sıyrılmayı iyi biliriz diye.

Satıcının biri tezgahında ucuz fiata yağmurluk satıyor.Müşterinin biri çocuğuyla birlikte tezgaha yanaşıp çocuğun bedenine uygun bir yağmurluk almış.Almış almasınada çocuk daha ilk yağmur da yağmurluğu giyince kumaş bir çekmiş ki kolunun yarısına kadar gelmiş.Adam sinirlenip bir hafta sonra çucuğunu kolundan tuttuğu gibi soluğu satıcının yanında almış.Satıcıya dönerek bak bakalım bu çocuğu bir yerden tanıyacakmısın deyince.Satıcı çocuğun kolunun yarısına kadar çeken yağmurluğu görünce hemen manzarayı anlamış ve arkasından hemen cevabı yapıştırmış.Maşallah çocuğunuz bir haftada ne kadar da büyümüş deyivermiş.Pişkinliğin bu kadarınada pes doğrusu.Ama büyüklerimiz boşa söylememişler doğrusu”Ucuzdur vardır bir illeti.Pahalıdır vardır bir hikmeti”diye.

Onun için her tezgahın başında gel abla gel batan geminin malları bunlar diyenden mal almayacaksınız.Hani ayakkabı satıcının biri tezgahının başında gel vatandaş gel ayakkabılar altı kağat,yetişen alıyor diye bağırınca millet sıraya girip altı lirayı verip ayakkabıyı alan gidiyormuş.Tabii eve gidince herkes bir bakıyor ki hakikaten ayakkabının altı mukavva kağıdı.Şimdi ayakkabıyı geri getirince satıcı size ne diyecek arkadaş ben satarken size altı kağat demedim mi.Hadi şimdi ayıkla pirincin taşını.

Hadi ilginç bir hikayeyle daha bu haftaki yazımızı noktalayalım isterseniz.Satıcının biri pazarda zeytin satıyor.Müşterinin biri soruyor.Usta zeytinin nasıl güzelmi.Satıcıda tat bak abi diyor.Müşteri oruçluyum tadamam deyince .O zaman al git haftaya parasını verirsin diyor.Diyor ama sonra aklına geliyor.Ramazan ayı değil bu oruç ne orucu acaba diye müşteriye soruyor.Afedersiniz ama bu tuttuğunuz oruç ne orucu .Valla nasıl söyleyim üç sene evvelki ramazan ayından bir borcum vardı.Onu ödüyorum deyince.Satıcı müşteriye hemen zeytini bırakmasını söyler.Müşteri biraz bozularak hayrola bana güvenmiyormusun deyince.Satıcı kusura bakma arkadaş sen Allah’a olan borcunu üç senede ödüyorsan,bana olan borcunu allahkerim kimbilir ne zaman ödersin kusura bakma veremem der.Yüzünüzden tebessümünüz eksik olmasın.Herkese iyi pazarlar.