Batan Türk gemisinden kötü haber geldi!

16 Mart tarihinde Libya’da batan gemide hayatını kaybedenlerin arasında İzmitli bir aşçının da olduğu ortaya çıktı.

İstanbul'dan Libya'ya mermer tozu götüren Türk bayraklı 'Tınaztepe-S' adlı kuru yük gemisi 16 Mart Perşembe günü olumsuz hava koşulları nedeniyle Misrata Liman'ına 2.5 mil uzaklıkta batmış, 13 kişilik mürettebattan 8 kişi kurtarılırken, 5 kişi ise kaybolmuştu. Arama çalışmalarında İzmitli aşçı Sebahattin Şahan’ın cansız bedeni bulundu. Şahan’ın cenazesi havayolu ile İstanbul’a getirildikten sonra ailesine teslim edildi. Acılı aile yakınları cenazeyi alarak İzmit’teki evine getirip, helallik aldıktan sonra toprağa verilmek üzere Balıkesir'e götürüldü.

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