Batan Türk kargo gemisinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Libya açıklarında olumsuz hava koşulları nedeniyle dün batan Türk kargo gemisinin mürettebatından 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, dün, Misurata Limanı açığında demirlediği sırada olumsuz hava koşulları nedeniyle batan Türk bayraklı "M/V TINAZTEPE-S isimli gemi personelinden üçünün cesedine ulaşıldı.

Bu arada, kurtarılan mürettebat sayısı 7'ye çıkarken, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Batu Denizcilik şirketinden yetkililer, cenazelerin Türkiye'ye gönderilmesi için işlemleri yürütmek için bölgeye gidecek.

Gemi, dün, Misurata Limanı açığında demirlediği sırada yerel saatle 10.30'da batmıştı. Türkiye'nin Misurata Başkonsolusluğu olayı yakından takip ediyor.