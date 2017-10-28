‘’Batı medyası FETÖ’ye yönelik övücü haberler yapıyor’’

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ve 26 ülkeden 187 entelektüelin katıldığı Kartepe Zirvesi'nin ikinci gününde "15 Temmuz ve Medya” başlıklı oturumda akademisyenler Batı ve Ortadoğu medyasının darbe girişimini haberlerde nasıl işlediklerini katılımcılarla paylaştı. Oturumda bildiri sunan Yrd. Doç. Dr. Filiz Barın Akman, “15 Temmuz gecesi yapılan yalan haberler hala birçok medya kuruluşunun web sitesinde durmakta” dedi

AKADEMİSYENLER BATI MEDYASINI AKTARDI

Kartepe Zirvesinin ikinci gününde Erol Olçok Salonu’nda yapılan ve moderatörlüğünü Prof. Dr. Davut Dursun’nun yaptığı "15 Temmuz ve Medya” başlıklı oturuma Yrd. Doç. Dr. Filiz Barın Akman, Yrd. Doç. Dr. Ferhat Bakır, Yrd. Doç. Dr. Beyazıt Akman, Dr. Haluk Ölçekçi, Hazan Güler ve Fahrettin Dede katıldı. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Filiz Barın Akman, “15 Temmuz Darbe Girişimi ve Batı Medyası Söylem Analizi” başlıklı bildirisinde Batı medyasının yaşanan darbe girişimini ele alışını dinleyicilerle paylaştı.

YALAN HABERLER HALA WEB SİTELERİNDE DURUYOR

Yrd. Doç. Dr. Filiz Barın Akman, “15 Temmuz gecesi yapılan yalan haberler hala birçok medya kuruluşunun web sitesinde durmakta. Darbede şehit olan vatandaşlarımızın hiçbiri batı medyasının dikkatini çekmedi. Aynı cesaret kendi ülkelerinde sergilenseydi bu insanlara kahraman derlerdi. Ayrıca FETÖ’yü aklamak için durmadan FETÖ’ye yönelik övücü haberler yapıyorlar” dedi.

BATI MEDYASI TEK TARAFLI

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Hazan Güler, “Batı medyasında 15 Temmuz Darbesine İlişkin İlk İzlenimler” konusuyla Batı medyasını ele aldı. 15 Temmuz Darbe girişimin hemen ardından Avrupa’da 12 gazetede yer alan 100 haberde Batı’nın darbeye yaklaşımlarını analiz ettiklerini belirten Güler, ‘’Yapılan analizlerde medyanın haberlerde darbeye karşı çıkıyor gibi gözüküp haberlerin devamında Recep Tayyip Erdoğan’ın darbeyi hak ettiği şeklinde yorumlar yapıyorlardı. Batı medyası yaşanan darbe girişiminden ziyade sonrasında yaşanacak kötü senaryoları haberleştirdiler. Haberlerde darbe yapanlardan daha çok darbeye karşı çıkanlar haberleştirildi” şeklinde konuştu.

2016 YILINDA HABER İZLENME ORANLARI ARTTI

Yrd. Doç. Dr. Ferhat Bakır, “15 Temmuz Kalkışması Öncesi ve Sonrası Süreçte Reytingler” başlıklı bildirisinde yaptıkları saha araştırmasında çıkan sonuçları dinleyicilerle paylaştı. 2015 yılında yapılan araştırmada televizyondan %46 oranında dizi izlenmekteydi. 2016 yılında yaşanan olaylar sebebiyle haber izlenme oranları arttı. 15 Temmuz sonrasında haber izlenme oranı iki yılın en yüksek seviyesine çıktı” dedi.

