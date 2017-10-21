Batı Trakya Türkleri’nde açılış ve aşure ikramı 

Derneğin Yenişehir Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’ndaki etkinliklere Genel Başkan Necmettin Hüseyin Adaletoğlu, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, İzmit Belediye Meclisi’nin AK Partili üyesi İbrahim Elgin ve CHP’li üyesi Hale Meriç, Büyükşehir Belediyesi STK Şube Müdürü Ufuk Atabay, Derneğin eski başkanlardan Cihat Uçar, KYÖD Başkanı Mehmet Toker, Rumeli Türkleri Dernek Başkanı Recep Altıntip, Yalakdere Derneği Başkanı Mustafa Kırbaş, merhum İsmail Süleymanoğlu’nun eşi ve çocukları ile çok sayıda davetli katıldı.

ÜST GEÇİDE DR.SADIK AHMET İSMİ:

Lütfi Bodur ve yönetim kurul üyelerinin ev sahipliğindeki etkinliklerde derneğin eski şube başkanı merhum İsmail Süleymanoğlu adı verilen eğitim salonunun açılışı gerçekleştirildi, Din Görevlileri Derneği Başkanı Muhammet Arıcı’nın yaptırdığı duanın ardından Muharrem ayı nedeniyle aşure ikramı yapıldı. Açılış konuşmasına yapan Batı Trakya Türkleri Derneği İzmit Şube Başkanı Bodur, içinde bulundukları dernek binasının yapımında katkıları olan ve derneği 49 yıl önce kuranlar ile eski belediye başkanları Fikret Toker ve Halil Yenice ve derneğin eski başkanlarına teşekkür etti, merhum olanlarına da Allah’tan rahmet diledi. Bodur, 41 AVM’nin önünde Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan üst geçide Dr.Sadık Ahmet isminin verilmesi için Büyükşehir ve İzmit Belediye Meclislerine teklifte bulunacaklarını söyledi. AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, bu konuyu Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüştüğünü ve üst geçide Dr.Sadık Ahmet isminin verileceği sözünü verdiğini aktardı.

SORUNLARIN YÜZDE 90’I ÇÖZÜLDÜ:

Merhum İsmail Süleymanoğlu’nun, derneği çok büyük hizmetlerinin geçtiğini hatırlatan Batı Trakya Türkleri Derneği Genel Başkanı Necmettin Hüseyin Adaletoğlu, dernek genel merkezi olarak 2 yılı çok hareketli geçirdiklerini belirtti; “Batı Trakyalıların sorunlarının yüzde 90’nını çözdük. Ancak Batı Trakya’da varlık mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. İkinci neslimizi bu davanın içine katmak için gayret edip, birlikte olmaya devam edeceğiz.” dedi. Adaletoğlu, Selanik’te Atatürk’ün evinin bahçesinden getirilen ve ay yıldızlı Türk Bayrağına sarılı bir kutu içinde bulunan toprağı öptü.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi Kadın Kolları tarafından düzenlenen “Kadınlar Matinesi”nin 28 Ekim Cumartesi günü 13.00-17.00 saatleri arasında MÜSİAD Sosyal Tesisleri’nde yapılacağı duyuruldu.



