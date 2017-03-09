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Batı Trakyalı kadınlar 8 Mart'ı coşkuyla kutladı

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Batı Trakyalı kadınlar 8 Mart'ı coşkuyla kutladı
Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir etkinlik düzenledi.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Kadın Kolları ve İzmit'te yaşayan Batı Trakyalı Kadınlar Nev-i Sanat Cafe'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

İzmit Şube Kadın Kolları Başkanı Aslı Devrim, yönetim kurulu üyeleri ve Batı Trakyalı kadıların bir araya geldiği programda hem yeni oluşan kadın kolları yönetimi kaynaştı, hem de 8 Mart coşkuyla kutlandı.

Başkan Aslı Devrim yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz dönemde olduğu gibi gelecek üç yıllık görev sürelerinde de Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi etkin şekilde çalışmalarına devam edecek" dedi.

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