Batı Trakyalı kadınlar, çok faydalı işler yapıyor

Batı Trakya Türkleri Derneği yönetimi, üç yıl önce Akşemsettin İlkokulu öğrencilerine süt ve kek hediye etmeye başlamıştı. Geleneği bu yıl da sürdüren dernek yöneticileri Gülay Özyavuç, Serpil Ertaş, Yüksel Öztürk, Remzi Güneş, Nursel Ertürk ve Nihat Ertürk, Akşemsettin İlkokulu’nun 132 öğrencisine süt ve kekleri kendi elleriyle dağıttılar.

ÖRNEK BİR ÇALIŞMA DAHA

Batı Trakya Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği İzmit Şubesi Kadın Kolları, ev hanımlarına örnek olacak bir çalışmaya da imza attılar. Kadın Kolları yönetici ve üyeleri, evlerinde topladıkları atık yağları şişelere doldurup, dernek tarafından okul bahçesinde yaptırılan atık deposuna bıraktılar. Akşemsettin İlkokulu Mikayil Bülbül, çevreye ve ekonomiye katkı sağladıkları için örnek bir çalışma yapan kadın kolları yönetici ve üyelerine teşekkür etti.