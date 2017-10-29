Batı Trakyalı kadınlar, Cumhuriyeti kutladılar

Batı Trakya Türkler Derneği Kadın Kolları Başkanı Aslı Devrim, kadın kolları başkan yardımcısı Özlem Durmuş, Serpil Ertaç, Şaduman Duman, Nurse Ertürk, Gülay Calak, Gülay Özyavuz, Aysun Eser ve Sevinç Keskinoğlu öncülüğünde gerçekleşen Cumhuriyettin 94.yıl dönümü balosu kadınlar tarafından coşkuyla kutlandı.

DAHA NİCE 94 YILLARA

Programda ilk olarak konuşan Batı Trakya Türkleri Derneği İzmit Şubesi Kadın Kolları Başkanı Aslı Devrim, “Cumhuriyetimizin 94. Yılı kutlu olsun. Cumhuriyetimizin nice 94 yıllar görmesi dileğiyle” ifadelerini kullandı. Ardından kürsüye gelen Batı Trakya Türkleri Derneği İzmit Şube Başkanı Lütfü Bodur “29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Kadın kollarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Şennur YILDIZ