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Batı Trakyalılar, Dr.Sadık Ahmet’i İzmit’te andılar

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Batı Trakyalılar, Dr.Sadık Ahmet’i İzmit’te andılar

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği(BTTDD) İzmit Şubesi yöneticileri, Batı Trakya davasının lideri Dr. Sadık Ahmet’i ölümünün 22’nci yıl dönümünde İzmit Acısu mevkiinde bulunan kendi adını taşıyan Dr. Sadık Ahmet Parkı’nda andı. 

Anma törenine Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şube Başkanı Lütfi Bodur, yöneticiler ve üyelerin yanı sıra derneğin eski başkanlarından DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, DSP İzmit İlçe Başkanı Hülya Yıldırım, KYÖD Başkanı Mehmet Toker katıldı.

Batı Trakya Türklerinin zor şartlarda iken bir güneş gibi doğan, Batı Trakya Türklerinin rahat bir nefes almasını sağlayan Dr. Sadık Ahmet’in mirasına sahip çıkmanın, onun bıraktığı yolda davalarını sahip çıkmak için mücadeleye devam edeceklerini belirten Bodur, “Bizler usanmadan, yılmadan bu kutsal mirasa, bu davaya ölünceye kadar sahip çıkacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Dünya döndükçe, bu canlar bu bedenlerde oldukça değişmek olan iki değerimizi korumaya ant içtik. Bu değerlerimiz Müslümanlığımız ve Türklüğümüzdür. Bunun için bu onurlu mücadeleyi vermeyi kendimize görev bildik.” dedi.

Batı Trakya davasının önderi Dr.Sadık Ahmet, Batı Trakya Türk azınlığının haklarının imza altına alındığı Lozan Barış Antlaşmasının yıldönümü olan 24 Temmuz 1995 günü şüpheli bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

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