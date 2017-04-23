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Batı Trakyalılar, Huzurevi sakinlerini yemekte ağırladı

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Batı Trakyalılar, Huzurevi sakinlerini yemekte ağırladı
Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi yönetimi, Huzurevi sakinleri ile ikincisi kez yemekli toplantıda buluştu.

Dernek yöneticilerinin gecikmeli de olsa Yaşlılar Haftası nedeniyle Huzurevi sakinlerini MÜSİAD Sosyal Tesisleri’nde ağırladılar.

Batı Trakya Türkleri Derneği Şube Başkanı Lütfi Bodur ve yönetim kurul üyeleri Selahattin Durmuş, Yüksel Öztürk, Süleyman Tütüncü, Gülay Özyavuz, Ömer Çalışkan, Tayfun Türe, Mehmet Ergünlü, Serpil Ertaş, Kübra Okumuş, Remzi Güneş ve Kadın Kolları Başkanı Aslı Devrim’in, ev sahipliği yaptığı yemekli buluşmaya Huzurevi Müdürü Belma Arık ile 41 Huzurevi sakini katıldı.

Batı Trakya Türkleri Derneği Başkanı Bodur, huzurevi sakinlerini ağırlamaktan ve birlikte olmaktan mutlu olduklarını söyledi. Birlikte şarkıların söylendiği programda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Batı Trakya İskeçe’den ilimize gelen İskeçe Türk Gençler Birliği folklor ekibinin gösterisi ilgiyle izlendi.

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