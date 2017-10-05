Batı Trakyalılar Vali Aksoy’a konuk

Ziyarete şube adına Başkan Lütfi Bodur, 2.Başkan Yüksel Öztürk, Yönetim Kurulu Üyeleri Gülay Özyavuz, Saffet Cengiz, Serpil Ertaş ve Remzi Güneş, Kadın Kolları Başkanı Aslı Devrim ve Gençlik Kolları Başkanı Naim Köse katılım sağladılar.

Başkan Bodur, ziyarette Vali Hüseyin Aksoy’a dernek çalışmaları hakkında bilgi verip kabullerinden dolayı teşekkür etti. Vali Hüseyin Aksoy ise, dernek yöneticilerine çalışmalarında başarılar dileyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve nezaketlerinden dolayı teşekkür etti.