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Batı Trakyalılar, Vali’nin konuğu

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Batı Trakyalılar, Vali’nin konuğu
Lütfi Bodur Başkanlığı’ndaki Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi yöneticileri, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nu ziyaret etti.

Bodur ile birlikte ziyarete dernek yöneticileri Gülay Özyavuz, Serpil Ertaş, Hatice Kübra Okumuş, Mehmet Ergünlü, Remzi Güneş ve Süleyman Tütüncü de katıldı.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şube Başkanı Lütfi Bodur, Vali Güzeloğlu’na dernek çalışmalarıyla ilgili bilgi sunumunda bulundu,26 Mart tarihinde düzenleyecekleri programa davet etti. Günün anısına Batı Trakya heyeti, Vali Güzeloğlu’na İskeçe Saat Kulesi’nin bulunduğu tablo takdiminde bulundu.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu da, Başkan Bodur ve yöneticilere çalışmalarında başarılar diledi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

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