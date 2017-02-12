Batı Trakyalılar'da Bodur, 2'nci dönemine girdi

Batı Trakya Türkleri Derneği İzmit Şubesi’nin bugün yapılan 31.Olağan Genel Kongresi sonunda Başkanlığa yeniden Lütfi Bodur, getirildi.

Bodur, yeniden başkan seçilerek 2’nci dönemine girdi. 954 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongre sonucunda ayrıca 7 kişilik yönetim, 3 kişilik denetim ve 3 kişilik disiplin kurulu seçildi. Kongrenin Divan Başkanlığını İzmit Belediye Başkan Danışmanı İbrahim Elgin üstlendi. Kongrede seçime gidilmedi, açık oylama usulü ile yapıldı. Başkan ve yönetimi oy birliği ile seçildi.

BAKANLAR KONGREYE KATILMADI

Kongreye; Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun katılması bekleniyordu. Ancak bakanlar programda yer almadı. Kongrede AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği eski Genel Başkanı Taner Mustafaoğlu, AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysel Demirtaş, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, Demirtaş, MÜSİAD Başkanı Celal Ayvaz, KYÖD Başkanı Mehmet Toker, Kent Konseyi Emekli Meclis Başkanı Halil Atay, Genç İş Adamları Dernek Başkanı Yusuf Erenkaya, eski Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice, eski Bekirpaşa Belediye Başkanı Fikret Toker ve dernek üyeleri hazır bulundu.

65 YAŞ ÜSTÜNÜ BATI TRAKYA’YA GÖTÜRDÜK

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongrede, katılımcılara derneğin yaptığı faaliyetleri anlatan sinevizyon gösterisi izletildi. Kongrede konuşma yapan Başkan Adayı Lütfi Bodur, “Bizler bir hemşeri derneğinden fazla sorumluluk alarak bu görevleri alıyoruz. Yunanistan’da devletimiz adına temsilcilik ediyoruz. Buradaki temaslarımızda soydaşlarımızın sorunlarını dinlerken onlara elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. 65 yaş üstü Batı Trakya’ya hiç gitmeyen soydaşlarımızı oraya götürdük” diye konuştu.

VERİLEN HAKLARI GERİ İSTİYORUZ

Bodur şunları söyledi: “Göç müzemizin oluşması için yer arayışlarımız devam etmektedir. Yerini bulur bulmaz hemen yapacağız. 15 Temmuz darbe girişimi halkımız tarafından geri püskürtüldü. Yunanistan’a kaçanlar geri verilmiyor. İki komşu ülke arasında darbecilerin ülkemize vermelerini bekliyoruz. Lozan Anlaşması'nda azınlıklara verilen hakları geri istiyoruz. Haklarımızın geri alınması noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Soydaşlarımızın oturma ve çalışma izinleri noktasında dernek binasından hizmet verilmektedir”

HAKLARIMIZIN TAKİPÇİSİ İÇİN KURULDUK

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Necmettin Hüseyin, “Son iki sene içinde İzmit’te defalarca geldik. Belli konular bunları konuşmadan geçemeyeceğim. Göreve geldiğimizden beri Türkiye 2 seçim gördü. Üçüncüye doğru gidiyor. Darbe girişimi bile gördü. Zorlu süreç içerisinde bizde çalışmalarımızı yürütmeye çalıştık. Kuruluş amacı olarak Batı Trakya’daki Türklerin haklarının takipçisi olarak kurulduk. Biz Türküz, Biz Müslümanız dedik. Kendi okullarımızı açmak istiyoruz, kendi STK’larımızı istiyoruz dedik. 23 yılında iki ülke anlaşıyor. İstanbul’da Rumların Batı Trakya’da Türklerin mutlu olması için mübadele yapılıyoruz” şeklinde konuştu.

BU DURUM REVA MIDIR?

Necmettin Hüseyin şunları söyledi: “80’li 90'lı yıllar bizler için baskıların en üste çıktığı yıllar. O yıllarda nasıl bir Batı Trakya varsa şu anda hala baskılara maruz kalan bir Batı Trakya yaşıyoruz. Yunanistan’da ‘Türk yoktur defolun gidin’ diyorlar. Buna Yunanistan devleti sessiz kalıyor. Yunanistan’da 260 olan okul sayımız 160 düştü. Bu senede 9 okulumuz kapatıldı. Anaokuluna giden çocuklar masa altında haç çıkartıyor. Bu durum bizlere reva mıdır? Yunan devleti aleyhine tek bir hareketimiz olmadı.

150 BİN KİŞİ YÜK OLMAZ

"80 ve 90’ları yaşamaya devam ediyoruz. Batı Trakya’da iyiye giden bir şey olduğunu söyleyemem. Sesimizi daha fazla duyurmak zorundayız. Bizim sırtımızı dayayacak güçlü bir Türkiye’ye her zaman ihtiyacımız var. Artık Trakyalılara oturma izni olan mavi kartı verin bu sorunların hepsi bitsin. Sayın vekillerim bu konuda bizim sesimiz olun. Biz artık Türkiye’de yabancı muamelesi görmek istemiyoruz. 150 bin kişi bu topluma yük olmaz. Bizler geldiğimiz yerlerde ve buralarda huzur içinde yaşamak istiyoruz"

ALNIMIZ AK BAŞIMIZ DİK

Başkan Vekili Zekeriya Özak, “Genel Başkanımız detaylı bir şekilde Batı Trakyalıların durumunu belirtti. Açıkçası çok üzüldüm. Sizler Trakya’dan göç edip geldiniz. Nereden geldiğinizi hiçbir zaman unutmamanızı tavsiye ediyorum. Arkadaşlarınızla irtibatı kesmeyin. Arkalarında var olduklarını bilsinler. Bizim Türkiye’de alnımız ak, başımız dik. Al bayrak altına huzurla yaşıyoruz. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Ülkemizde yaşanacak kesinti, ülkemizle beraber birçok ülke de zor durumda kalacaktır. Bu kentte yaşamak güzel. Birçok kültür huzur içinde burada yaşıyor. Birlik olmadan dirlik olmaz. Bu kentte yaşayan herkes size Batı Trakyalılar kadar yakındır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi dün de yanınızdaydı, bugünde yanınızda ve her zaman yanınızda olacaktır. ” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALARINIZI TAKİP ETTİM

CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, bir milletvekili olarak değil, derneğin üyesi olarak söz aldığını söyledi. Hürriyet, “Bugün sizlerle aynı duyguları yaşamaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Genel başkanımız ‘Biz sorumluluğumuzun çok daha üstünde sorumluluklar aldık’ dedi. Çalışmalarınızı yakından takip ettim. Derneğin davasına sahip çıktığını görmek inanın beni de mutlu ediyor. Soydaşlarımızın hakkı için emek harcayan, bende varım diyen, aktif mücadele eden tüm başkan ve yöneticilere saygı ve sevgi sunuyorum. Bu tür dernekler davasına sahip çıkan ve siyaset üstü derneklerdir” dedi.

BAŞIMIN ÜSTÜNDE YERİNİZ VAR

Hürriyet, “Hemşeri dernekleri yoldaş ve kardeş olabilmektir. Bizler vatan kaybetmişiz insanlarız. Barış ve huzur içinde yaşamanın ne demek olduğunu en iyi bilenlerdeniz. Siyasetçi olarak değil kardeşiniz olarak kabul edin beni hem Kocaeli’de hem de Ankara’da yapılacak ne varsa başımın üstünde yeriniz var. Çok büyük inançla söylüyorum. Herhangi bir sorumlulukta hangi partiden olursa olsun sorununuz için yürekten mücadele edeceğim. Bu dava hepimiz için önemli bir dava. İktidarla birlikte atılabilecek bütün adımlara destek veririz. Batı Trakya sorunu Kıbrıs kadar önemli. Hassas bir konu başlığıdır. Üzerinde özenle durulması gerekir.” Açıklamasında bulundu.

O MADDEYİ DEĞİŞTİRDİK

AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ise şunları kaydetti: “Sizler bizim kardeşlerimizsiniz. Bu kültürü hepimiz çok yakından biliyoruz. Osmanlı’nın devamı olan ülkemizin farklılıklarıyla yaşıyoruz. Her toplumdan her yöreden farklılıkları alarak yolumuza devam ediyoruz. Daha önce derneğimizle bir araya geldik. Cumhurbaşkanlığı sisteminde doğuştan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor ibaresi değiştirildi. Bu da ikili diyalogların ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Türkiye’nin garantörlüğünü Kıbrıs’ta sonra erdirmek gerekiyor. Lozan Antlaşması hükümlerine uyulması durumunda birçok sorun aşılmış olacaktır. Yazılı metinlerde sorunların çözülmediği görülmüştür. Tecrübeyle sabittir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmektedir. Beraber olacağız. Bir olacağız. Ben başka seçenek göremiyorum.”

Çiğdem ARMAĞAN

Lütfü Bodur’un yönetimi: Lütfü Bodur (başkan) , Yüksel Öztürk, Hüseyin Cemal Hüseyin, Gülay Özyavuz, Selahattin Durmuş, Saffet Cengiz, Ömer Çalışkan.

Denetim Kurulu üyeleri: Mümin Korak, Süleyman Tütüncü, Nuri Ardoğlu,

Disiplin Kurulu üyeleri: Elvan İsaoğlu, Mustafa Hıdıroğlu, Hüseyin Öğütçen