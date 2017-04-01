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Batı Trakyalılarda ‘Yunanca Seyahat’ kursu

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Batı Trakyalılarda ‘Yunanca Seyahat’ kursu
Batı Trakya Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği İzmit Şubesi’nin İzmit Halk Eğitim Merkezi ile birlikte düzenlediği ‘Yunanca Dil Kursu’ başladı.

Dernek Merkezi’ndeki Yunanca Seyahat Kursu, Cumartesi ve Pazar günleri iki ayrı sınıfta veriliyor. Batı Trakyalı Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü son sınıf öğrencisi Ayvaz Kurt’un öğretmenliğini yaptığı kursa cumartesi ve Pazar günlerinde toplam 24 kursiyer katılıyor. Yunanca öğrenmek isteyenler için açılan kursa katılmak isteyenler için yaş sınırı yok. Kayıtlar, 5 Nisan’a kadar sürecek.

Batı Trakya Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Lütfü Bodur, Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açılacak folklor kurslarına kayıtların 10 Nisan-30 Nisan tarihleri arasında yapılacağını 8-14 yaş arasındaki çocukların katılacağı kursların Mayıs ayında başlayacağını açıkladı.

Batı Trakya Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin Yaşlılar Haftası nedeniyle düzenlediği yemekli eğlence 20 Nisan’da MÜSİAD Sosyal Tesisleri’nde yapılacak. 19.00’da başlayacak yemekli geceye İzmit Huzurevi sakinleri ile derneğin yaşlı üyelerinden oluşan 100 kişi davet edilecek.

Dernek yönetimi tarafından düzenlenen Hıdrellez Pikniği de 7 Mayıs Pazar günü Akmeşe Karaabdülbaki’de yapılacak.

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