Batı Trakyalılar'dan Vali Güzeloğlu'na ziyaret

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şube Başkanı Lütfi Bodur ve yönetimi, Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nu makamında ziyaret etti.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şube Başkanı Lütfi Bodur ve Dernek Üyeleri; Gülay Özyavuz, Serpil Ertaş, Hatice Kübra Okumuş, Mehmet Ergünlü, Remzi Güneş ve Süleyman Tütüncü’yü makamında kabul etti.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şube Başkanı Lütfi Bodur, Vali Güzeloğlu'na dernek çalışmaları hakkında bilgi sunumunda bulundu ve 26 Mart tarihinde düzenleyecekleri programa davet ederek, İskeçe Saat Kulesi’nin bulunduğu tablo takdiminde bulundu ve kabullerinden dolayı teşekkür etti.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu ile Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şube Başkanı Lütfi Bodur ve dernek yönetimine çalışmalarında başarılar dileyerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.