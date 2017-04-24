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Batik, yeni yüzüyle açıldı

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Batik, yeni yüzüyle açıldı
Batik İzmit Mağazası yenilenen yüzüyle açılışını yaptı.

41 Burda AVM’de bulunan Batik İzmit Mağazası, konsept değiştirerek dün yeniden hizmete açıldı. Batik Mağazası’nın işletmecisi Akın Kalaçay 1 Nisan itibariyle mağazanın frençayzını aldı. Bunun için yenilen mağaza resmi bir açılış yaptı. Daha önce inşaat işiyle uğraşan Kalaçay böylece giyim sektörüne adım attı. Ayrıca mağazanın yenilenerek yeniden açılması sebebiyle bütün ürünlerde yüzde 30 indirim uygulandı.

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ARADIĞINI BULABİLECEKLER

Açılış kurdelesi öncesinde konuşan işletmecisi Akın Kalaçay neden İzmit’te mağaza açmayı tercih ettiğini söyledi. Kalaçay, “İzmit’te kadın giyim mağazası az ve gelişmemişti. İstanbul ise bu konuda mağazaya doymuştu. O yüzden tercihimi İzmit’ten yana yaptım. İzmitli bayanların da mağazamızda aradığını bulacağından eminim” diye konuştu.

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