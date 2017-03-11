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Bavuluna bunu koyan yandı

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Bavuluna bunu koyan yandı
Gümrük görevlileri, yurtdışından birden fazla telefon getirenlerin yanlarındaki ikinci telefonun IMEİ numaralarını alarak sisteme girmemesi için BTK'ya bildirecek. Aynı zamanda bu kişilere cezalı vergi kesilecek.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Gümrük görevlileri Gümrük mevzuatındaki, “Yolcuların, gümrük mevzuatına göre kişisel ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyanın gümrük vergileri iki kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir” maddesi ile, “Yolcu beraberinde hediyelik eşya statüsünde veya posta/hızlı kargo taşımacılığı yoluyla muafen veya vergileri ödenerek cep telefonu getirilmesi mümkün bulunmamaktadır” arasındaki çelişki nedeniyle kararsız kaldı.

İki ve daha fazla sayıdaki cep telefonunun cezalı vergiyle yolcuya teslim mi edileceği yoksa Türkiye'ye sokulmayacağı mı konusunda kararsız kalınması üzerine konu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na intikal etti.

ŞEBEKEYE DE TANITILMAYACAK

Milliyet'in haberine göre, Gümrük Kanunu'nun 235. maddesi ile 2011'de konuyla ilgili yayımlanan genelgenin çeliştiğini saptayan bakanlık, çareyi 2. telefonların IMEİ numaralarını Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) bildirilmesinde buldu. Konuyla ilgili yayımlanan bakanlık genelgesinde, 2009'da yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına atıfta bulunuldu.

Karara göre yurtdışına çıkan yolcuların 2 yılda bir adet cep telefonunu yolcu beraberi kişisel eşya statüsünde gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokabildiğine işaret edilen genelgede, “1 adet muafiyet sınırını aşan ve vergileri alınarak teslim edilen telefonları getiren kişi veya üçüncü kişiler adına ulusal ağa tanıtılmaması için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla bölge müdürlüğünüzce BTK'ya 1 adet muafiyet sınırını aşan telefonların kişi ve İMEI numaralarının bildirilmesi gerekmektedir” denildi.

Birden fazla telefon getirenler, getirdikleri 2. telefonu gümrükten sokacak ama Türkiye'de kullanamayacak.

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