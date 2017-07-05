Bayan futbolda kuralar çekildi

İlimizi yıldızlarda Kocaeli Bayan FK, gençlerde Harb.İşspor’un temsil edeceği Türkiye Şampiyonası kuraları dün çekildi.

Yıldızlarda Kocaeli Bayan FK’nın grubuna Karadeniz Ereğli, Karabük ve Kanalbolu Nilüfer düştü. Sakarya il merkezinde tek devreli lig esasına göre oynanacak maçlarda birinci olacak ekip direkt olarak ikinci tura adını yazdırırken, 24 grupta en iyi puan ve averaja sahip 8 ikinci de bu hakkı elde edecek. İlk tur maçları 12-17 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. 32 takımın yer alacağı ikinci tur maçları 25-26 Temmuz, 16 takımın mücadele edeceği üçüncü tur maçları 1-2 Ağustos’ta oynanacak. 8 takımlı finaller ise 10-11 Ağustos’ta gerçekleşecek.

HARB. İŞSPOR ŞAMPİYONLUK İSTİYOR

Gençler kategorisinde Harb.İşspor, Sarıyer, Akdeniz Nurçelik ve Silivri Alibe ile aynı grupta yer aldı. İlimizde 16-21 Ağustos tarihlerinde oynanacak ilk tur maçlarında ilk sırayı elde eden otomatikman ikinci turu adını yazdıracak. 25 il merkezinde en iyi puan averaja sahip 7 grup ikincisi de bu hakkı elde edecek. Gençlerde ikinci tur 27-28 ağustos, üçüncü tur 11-12 Eylül, finaller ise 29-30 Eylül 1 Ekim tarihlerinde oynanacak. Yeni kurulan Kocaeli Bayan FK ilk sezonunda tecrübe edinmeyi amaçlıyor. Yetenekli oyuncuların oluşturduğu Harb.İşspor ise bu yıl şampiyonluk istiyor.