İşte Türkiye'de hemen herkesin tanıdığı 'Sus hemşire'nin hikayesi: "Hiç unutmuyorum, 1976 senesinin yazıydı. Turizm işimle ilgili Almanya'dan döndüğüm gün annem söyledi "Seni ajanstan aradılar" diye. İstanbul Reklam Ajansı'ydı, Cağaloğlu'nda. Şimdi kapandı tabii. Hatta döndüğümün ertesi günü çekildi o fotoğraf.Şişli'de yaşıyordum. Babam Subay Emeklisi, annem ise terziydi.

Hastane duvarlarında 'sus hemşire'yi görmeyeniniz kaldı mı? Peki 'hepimizi susturan kadın' Dilek Tunca şimdi ne yapıyor? 1976'da çekilen fotoğraftan yıllar sonra meşhur pozun sahibi gerçek hikayesini anlattı.