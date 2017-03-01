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Bayburt hazırlıkları moralsiz başladı

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Bayburt hazırlıkları moralsiz başladı
Karacabeyspor beraberliğiyle liderliği kaçıran Kocaelispor’da puan kaybının yankıları sürürken, Bayburt maçı hazırlıkları da moralsiz başladı.

Vinsan Tesisleri’ndeki bugün sabahki antrenman öncesinde teknik patron Ümit Metin Yıldız takımla kısa süreli toplantı yaptı. Karacabey maçının değerlendirildiği toplantıda Yıldız, yapılan hatalardan bahsetti, uyarılarda bulundu. Sakat Mesut ile hasta olduğu için izin alan Oğuzhan çalışmada yoktu.

BAŞAK’IN YERİNE KAMAL

Son maçta ayağına çok fazla darbe alan Hamza takımdan ayrı düz koşu yaptı. Mesut’un takımla idmanlara önümüzdeki hafta başlayabileceği belirtildi. 5’e 2 top kapmaca ile başlayan idman istasyon çalışmasıyla devam etti. Son bölümde yarı sahada çift kale maç yapıldı. Başkan Bahri Yavuz da çalışmayı başından sonuna kadar takip etti. Teknik sorumlu Ümit Metin Yıldız’ın sarı kart cezalısı Murat Başak’ın yerine Bayburt maçında stoperde Kemal’e şans vereceği belirtildi.

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