Bayburt provasını yaptı

Pazar günü deplasmanda Bayburtspor ile karşılaşacak olan Kocaelispor, bu maçın provasını bugün gerçekleştirdi.

Büyükşehir Tesisleri’nde yapılan çift kalede yedek takım, AS takımı 3-1 yendi. Yedek takımın gollerini Şenol (2) ve Mehmet attı. İdeal takımın golünü Burak Süleyman’dan geldi.

MESUT YİNE ANTRENMANDA YOK

Geçen hafta sahasında Karacabey Birlikspor ile berabere kalıp, liderlik şansını kullanamayan Kocaelispor da çok büyük moral bozukluğu yaşanıyordu. Hafta başından beri hem yönetim kurulu üyeleri, hem de taraftarlar antrenmana gelip, teknik ekip ve futbolculara destek veriyor. Bu maçın şokunu atlatan Yeşil-Siyahlı ekipte, önceki gün yapılan çalışmaya sakatlığı süren Mesut katılmadı. Kaleci Yusuf ise takımdan ayrı çalıştı.

ÇİFT KALEDE YEDEK TAKIM ŞOV YAPTI

Yeşil-Siyahlı ekip, bugün yaptığı çalışmanın son bölümünde çift kale yaptı. İdeal kadronun forma giydiği siyah yelekli takımda Can, Kadir Gezer, Kadir Öge, Ali, Kemal, Hamza, Mert, Sefa, Burak Süleyman, Sinan ve Oğuzhan, yedek takımda Kılıç (Volkan), Murat (Fatih), Erol, Kerem, Mehmet, İshak, Özgür, Şenol, Akif, Eray ve Burak Özbakır görev yaptı. Yedek takım oyuncularının daha istekli olduğu çift kaleyi As takım 3-1 kaybetti. Yedek takımın gollerini Şenol (2) ve Mehmet Avcı, As takımın golünü Burak Süleyman attı.