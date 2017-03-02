  • BIST 89.529
  • Altın 147,452
  • Dolar 3,6996
  • Euro 3,8881
  • Kocaeli 12 °C

Bayburt provasını yaptı

»
Bayburt provasını yaptı
Pazar günü deplasmanda Bayburtspor ile karşılaşacak olan Kocaelispor, bu maçın provasını bugün gerçekleştirdi.

Büyükşehir Tesisleri’nde yapılan çift kalede yedek takım, AS takımı 3-1 yendi. Yedek takımın gollerini Şenol (2) ve Mehmet attı. İdeal takımın golünü Burak Süleyman’dan geldi.

MESUT YİNE ANTRENMANDA YOK

Geçen hafta sahasında Karacabey Birlikspor ile berabere kalıp, liderlik şansını kullanamayan Kocaelispor da çok büyük moral bozukluğu yaşanıyordu. Hafta başından beri hem yönetim kurulu üyeleri, hem de taraftarlar antrenmana gelip, teknik ekip ve futbolculara destek veriyor. Bu maçın şokunu atlatan Yeşil-Siyahlı ekipte, önceki gün yapılan çalışmaya sakatlığı süren Mesut katılmadı. Kaleci Yusuf ise takımdan ayrı çalıştı.

ÇİFT KALEDE YEDEK TAKIM ŞOV YAPTI

Yeşil-Siyahlı ekip, bugün yaptığı çalışmanın son bölümünde çift kale yaptı. İdeal kadronun forma giydiği siyah yelekli takımda  Can, Kadir Gezer, Kadir Öge, Ali, Kemal, Hamza, Mert, Sefa, Burak Süleyman, Sinan ve Oğuzhan, yedek takımda Kılıç (Volkan), Murat (Fatih), Erol, Kerem, Mehmet, İshak, Özgür, Şenol, Akif, Eray ve Burak Özbakır görev yaptı. Yedek takım oyuncularının daha istekli olduğu çift kaleyi As takım 3-1 kaybetti. Yedek takımın gollerini Şenol (2) ve Mehmet Avcı, As takımın golünü Burak Süleyman attı.

Bu haber toplam 85 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antrenörler nostalji gecesinde buluştu02 Mart 2017 Perşembe 16:25
  • Ateşspor ruhu geri dönüyor02 Mart 2017 Perşembe 16:22
  • U-14 Play-Off’ta ilk maçlar02 Mart 2017 Perşembe 16:16
  • Güneşspor’da Kaya gitti yerine Necmi Tükel geldi02 Mart 2017 Perşembe 16:15
  • İzmitli Umut’un yıldızı parlıyor02 Mart 2017 Perşembe 16:12
  • Spora yeni başladı, engelleri aşarak ilk turnuvada gümüş madalya kazandı02 Mart 2017 Perşembe 13:10
  • Bayburt hazırlıkları moralsiz başladı01 Mart 2017 Çarşamba 17:07
  • Yıldızlar futbolda yarı final günü01 Mart 2017 Çarşamba 17:03
  • Kocaeli Birlik U19 liderliği korudu01 Mart 2017 Çarşamba 17:00
  • Kocaelispor Akademi takımları haftaya damgasını vurdu01 Mart 2017 Çarşamba 16:54
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Kömürcüler bunu hep yapıyor
    • Doğru ile Yanlış
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti