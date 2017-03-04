BAYBURT, ZORLU DEPLASMAN
Geçen hafta evinde Karacabey’i elinden kaçırıp liderliği yakalama şansını değerlendiremeyen, 2.sıradaki yerini de averajla Altay’a kaptıran Kocaelispor 28. hafta mücadelesinde bugün en zorlu deplasmanlardan biri olan Bayburt Özel İdare’ye konuk oluyor. Bayburt iç sahada grubun en başarılı üç takımından biri. 12 maça çıkan Karadeniz ekibi 7 galibiyet, 4 beraberlik alırken, sadece ilk iç saha maçında Ankara Demir’e kaybetmişti. Rakibimiz evindeki son üç maçı kazandı.
SAAT 14.00’TE BAŞLADI
Bayburt Genç Osman Stadı’nda oynanan maç saat 14.00’de başladı, maçı İzmir’den hakem Yaşar Can Temizel yönetiyor.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç Bayburt'un vuruşuyla başladı.
Karşılaşmanın başlamasının hemen ardından tribünden sahaya konfetiler atıldı. Maç bu yüzden 2 dakika durdu.
8' Kocaelispor atağında Sinan'ın kafayla indirdiği topa, Hamza vurdu top auta çıktı.
16' Bayburt atağında Aykut, kafayı vurdu top auta gitti.
17' Bayburt'ta Aykut Sarıdoğan sarı kart gördü.
20' Ev sahibi ekip korner kazandı, Aykut'un kafa vuruşunu kaleci Can kurtardı.
22' Batuhan kale önünde topla buluştu topa iyi vuramad,ı vuruşu auta çıktı
26'Kocaelispor'da Burak Süleyman sıfıra indi, sert vurdu. Kaleci Ramazan çeldi.
30' Kocaelispor mutlak gol fırsatını değerlendiremedi.
32' Bayburtspor atağında uygun pozisyndaki Batuhan tola buluştu şutu direkten dışarıya gitti.
38' GOOOLLL...OĞUZHAN...HAMZA'NIN ORTASINA OĞUZHAN YÜKSELDİ VE TOP AĞLARDA..Bayburt:0 Kocaelispor:1
41' Ev sahibi ekibin atağında Batuhan'ın kaleci Can Emre'nin üzerinden aşırtma bir vuruş yaptı, top üstten auta çıktı.
İLK YARI SONA ERDİ
Kocaelispor:
1. CAN EMRE
2. K. GEZER
50 ALİ KETEN
5 KEMAL
4 K.ÖGE
6 MERT
8 SEFA
11 SİNAN
41 HAMZA
10 B.SÜLEYMAN
7 OĞUZHAN
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Bayburt:
81. RAMAZAN
5. YENER
14. HASAN
17. AYKUT
18. BATUHAN
20. BARAN
22. ERÇİN
33. GÖKHAN
55. AYKUT
67. ONUR
77. HASAN
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