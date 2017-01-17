Bayılma neyin belirtisi?

Uzmanlar, sebepsiz bayılmaların kalp hastalıklarının habercisi olabileceğini belirtiyor. Ani gelişen bayılma atakları yaşandığında vakit kaybetmeden doktora başvurulması isteniyor.

BAYILMA SEBEPLERİ

Uzun süre aç kalma, aşırı korku, sinirlenme anı ya da aşırı sıcaklarda görülebilen bayılma ciddi hastalıkların belirtisi olabiliyor. Bilinen bir sebep olmadan yaşanan ve tekrarlayan bayılmalar, kalp sağlığı konusunda vücudun sinyal vermesi anlamına gelebiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Güçlü Dönmez bayılmaların kalp hastalıkları ile ilişkisi hakkında bilgi verdi.

Bayılmaların sebebleri konusunda bazı testlerin yapılabileceğini belirten Dönmez, "EKG, ekokardiyografi, table testi (eğilebilir masa testi), EKG holter incelemesi ve bazen koroner anjiyografi ya da elektrofizyolojik çalışma, bayılma sebebinin bulunmasında yardımcı olabilecek testlerdir.

Özellikle bayılmaya en çok neden olan ve en tehlikeli sebebi oluşturan aritmi teşhisi konulursa; ilaç tedavisi, kalp pili ya da şok cihazı uygulamaları, ablasyon gibi tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Kişi sebepsiz ve ani gelişen bayılma atakları yaşadığında vakit kaybetmeden doktora başvurmalıdır.

SENKOP ADI VERİLEN

kan şekeri düşüklüğü, epilepsi, ortopedik kökenli düşüşler ve psikoloji kökenli nöbetlerden doğru bir şekilde ayırt edilmesiyle tedavinin bu yönde planlanması gerekmektedir." diye konuştu.

Ani ve tekrarlayan bayılmaların dikkate alınmasını isteyen Dönmez, "Bayılma, tam bir bilinç kaybı ile birlikte vücudun normal pozisyonunu koruyamayıp olduğu yere yığılmasını ifade eder.

Baygınlık halinde ise; tam olarak bilinç kaybı yaşanmaz, kişi çevrede olup bitenlerin farkında olur. Ancak güçsüzlük, yorgunluk ve halsizlik uyaranlara yeterli yanıt verilemez. Baygınlık sırasında yere düşmeler de yaşanabilir." ifadelerini kullandı.Bayılmanın kısa süreli bilinç kaybı olarak tanımlandığını ifade etti.

DİKKATE ALINMALI

Epilepsi hastalığının dışında,özellikle psikolojik etki altında olan kısa süreli geçici bilinç kaybı olarak tanımlanan bayılma durumlarına senkop denilmektedir. Senkop, önceden uyarı vermeyecek kadar hızlı gerçekleşen, kısa süreli, tam ve ani iyileşme ile düzelen beynin kısa süreli global beslenme-kanlanma bozukluğudur. Bayılmaya,kan dolaşımını yöneten mekanizmaların bir takım tetikleyiciler nedeniyle geçici olarak iş yapmaması, aşırı duyarlı olması durumlarında reflekslerle beyne kan akımının azalmasına neden olabilmektedir. Tuvalette ıkınma refleksi ile oluşan yada sıkı yakalı gömleğin boyun ve şah damarlarına yaptığı basıda yaşanabilecek bayılmalar buna örnek gösterilebilir.

Bir diğer sebep dekan hacminde genel ya da kısa süreli azalmaya bağlı,kanın kalbe dolayısıyla beyne kısa süreli az yada düşük basınçta gitmesidir. Gençlerde ve yaşlılarda, özellikle tansiyon ilacı kullananlarda sık izlenen, bulunulan yerden aniden kalkma sonrası izlenen baş dönmesi, sendeleme ve çok ileri durumlarda bilinç kaybı durumudur.

Sıcak havalarda, susuz kalındığında, uzun süre ayakta kalındığında ve bacaklarda varis varlığında senkop daha belirgin ve şiddetli yaşanabilir. Kalbe ait ciddi rahatsızlıklarda bayılmalara sebep olabilmektedir.

Bu rahatsızlıklar; kalp kapağı hastalıkları, kalp içinde yer işgal eden kitleler ve ritim bozuklukları olabilmektedir. Bayılma şikayeti olan kişide kalbe ait ciddi rahatsızlıkların da olması dikkate alınmalıdır. Çünkü yaşam süresini kısaltma potansiyeli olan hastalıklar bu grupta bulunmaktadır.

Çarpıntı, kalpte yapısal bozukluğun izleniyor olması, ailede ani ölüm öyküsü ve şikayetlerin fiziksel zorlanma sırasında ya da istirahattayken olup olmadığı, bayılma riskinin belirlenmesinde yardımcı olmaktadır."