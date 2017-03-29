Baykal ve İnce Kocaeli'ye geliyor 

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal 31 Mart Cuma günü, Yalova Milletvekili Muharrem İnce ise 12 Nisan'da İzmit'e geliyor.

16 Nisan tarihinde yapılacak olan referandum öncesinde CHP vites yükseltti. Çalışmalara aralıksız devam eden parti örgütü aynı zamanda partinin ileri gelen isimlerini de ilimize davet ederek halk ile buluşturuyor.

BAYKAL'I KARŞILAYACAKLAR

Bu kapsamda geçen hafta Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke'i ağırlayan CHP, bu kez de partinin kuvvetli ismini davet etti. 31 Mart Cuma günü Eski Genel Başkan ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal İzmit'e gelecek. Baykal, saat 18.00 de Bekirpaşa'da bulunan Mevlana Kültür Merkezi'de konferans verecek. Parti örgütü saat 17.30 gibi Ankara'dan gelen Baykal'ı karşılayıp konferansın yapıldığı salona getirecek.

ÖNCE KILIÇDAROĞLU SONRA İNCE

Baykal'ın ardından hız kesmeyen CHP örgütü bu kez de 12 Nisan Çarşamba günü Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi İzmit halkıyla buluşturacak. İnce'nin İzmit'teki programı henüz netlik kazanmadı. Öte yandan geçen hafta duyurulduğu gibi partililer vekil İnce'den önce 10 Nisan Pazartesi günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırlayacak. Kılıçdaroğlu'nun da programı henüz şekillenmedi.

Çiğdem ARMAĞAN