Baykal yeniden ameliyata alındı
Baykal'a tedavi gördüğü hastanede 3. operasyon yapıldı... Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın son durumuna ilişkin gün içinde yaptığı açıklamada, 48-72 saat kavramının önemini bir kez daha hatırlatmıştı.
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Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Erkan İbiş, Baykal’ın son durumu hakkında bugün açıklama yapmıştı. İbiş, "Şu anda kanama yok. O konuda içimiz rahat. Deniz Bey, hem beynin istirahatte tutulması hem yeni beyin hasarlarına karşı koruyucu tedbir olması hem de akciğer fonksiyonları yönünden desteklenmesi nedeniyle şu anda uyutuluyor" demişti.
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Etiketler : Deniz Baykal, ameliyat
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