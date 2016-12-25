Bayrağı al mitinge gel

BÜYÜK KATILIM BEKLENİYOR
Memur Sen İl Başkanı, Gönüllü Kültür Teşekkülleri Dönem Sözcüsü Şahin Yaşlık bugünkü mitinge 50 kişilik katılım beklediklerini söyledi. Mitinge katılan 20 bin kişiye Türk Bayrağı dağıtılacak.
VALİ DE KATILACAK
“Teröre lanet, kardeşliğe evet” mitingi, bugün saat 13.30’da Merkez Bankası İzmit Şubesi önünde başlayacak. Miting Perşembe Pazarı alanında sona erecek. Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu da mitinge katılacağını açıkladı.
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