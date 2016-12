“Bayrağını al, mitinge gel”

38 sivil toplum kuruluşunun işbirliğinden oluşan Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri, pazar günü İzmit’te düzenleyeceği “Teröre Lanet, Kardeşliğe Evet” mitingi ile ilgili bugün tanıtım toplantısı düzenledi.

SADECE TÜRK BAYRAĞI

Gönüllü Kültür Teşekkülleri dönem sözcüsü sıfatıyla Antikkapı’da basın toplantısı düzenleyen Memur Sen İl Temsilcisi Şahin Yaşlık, mitingin pazar günü saat 13.30’da Merkez Bankası önünden başlayıp, Perşembe Pazarı alanında sonuçlanacağını anlattı. Mitinge katılanlar sadece Türk Bayrağı taşıyabilecek. Mitinge katılanlara 20 bin adet bayrak dağıtılacak.

Yaşlık, “Havanın açık güzel olacağı tahmin ediliyor. İzmit merkezinde geniş bir alanda mitingimiz olacak, sıkıntı olmayacak, ama sıkıntı olması halinde Anıtpark alternatif olarak düşünüyoruz” dedi.

Mitinge, vatanımızın birlik ve beraberlik ilkesini benimseyen bütün kurum ve kuruluşların davetli olduğunu belirten Gönüllü Kültür Teşekkülleri Dönem Sözcüsü Yaşlık, şöyle konuştu: “Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri olarak terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Ülkemizin ve toplumumuzun huzuruna kast eden, hangi sebeple olursa olsun birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik her türlü saldırının karşısında olduğumuzu açıkça ilan ediyoruz. Bizler bin yıldır bu topraklarda kardeşçe ve huzur içerisinde yaşadık ve yaşamaya devam edeceğiz. Bu millet çok büyük zorlukları birlik ve beraberlik içinde aşmayı başarmış, her türlü saldırı karşısında tek yumruk olmuştur. Bundan sonrada tek yumruk olmaya devam edecek. Bu tür saldırılar asla hedefine ulaşamayacaktır. Bunun göstergesi olarak toplumun bütün katmanlarının davet edildiği, farklılıklarımızı bir kenara bırakıp tek amacı “İnsanlık Vicdanının Umudu” olan vatanımızı, bayrağımız etrafında kenetlenip, şer odaklarına bir ve beraber olduğumuzu göstermektir.”

DAVET ZİYARETLERİ BAŞLADI

Gönüllü Kültür Teşekkülleri Başkanı Şahin Yaşlık, sekreteryada görev alan İdris Ersoy, Sabahattin Yamak ve Salih Işık, Pazar günü yapılacak mitinge davet amacıyla Türk-İş Kocaeli Temsilciliği ve SP İl Başkanlığını ziyaret etti. Türk İş Kocaeli İl Temsilcisi Yakup Yıldız ve SP İl Başkanı Sinan Ejderoğlu, mitinge geniş katılım sağlama konusunda çaba göstereceklerini belirttiler.