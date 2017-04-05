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Bayraktar: Milli yüksek teknoloji hamlesiyle bayrağımız uzaya çıkacak

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Bayraktar: Milli yüksek teknoloji hamlesiyle bayrağımız uzaya çıkacak
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar, "YTÜ ile yaptığımız iş birliğiyle kurulan takımlar da inşallah milli yüksek teknoloji hamlesiyle bayrağımızı uzaya çıkaracaktır." dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nin (YTÜ) Davutpaşa'daki yerleşkesinde düzenlenen "Milli Teknoloji Buluşmaları"nda üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Etkinliğin ardından YTÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı-YTÜ iş birliğini duyuran Bayraktar, iş birliğiyle gençlerin yüksek teknoloji alanındaki fikirlerine sahip çıkmayı hedeflediklerini kaydetti.

"Teknoloji ve uygulamayla ilgili eğitimler düzenlenecek"

Bayraktar, "Gençlerin yüksek teknoloji alanında kuracakları proje takımlarını desteklemek üzere YTÜ ile bir protokol imzaladık. İnşallah kurulacak bu takımlar sayesinde öğrenciler uluslararası yarışmalara katılacaklar. Yine üniversite içinde ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nda teknoloji ve uygulamayla ilgili eğitimler düzenlenecek." şeklinde konuştu.

Firmaları bünyesinde daha önce milli insansız hava araçlarıyla ay yıldızlı al bayrağı semaya taşımayı başardıklarını ifade eden Bayraktar, "YTÜ ile yaptığımız iş birliğiyle kurulan takımlar da inşallah milli yüksek teknoloji hamlesiyle bayrağımızı uzaya çıkaracaktır." dedi.

"Milli teknoloji hamlesini kamuya açık alanlarda yaygınlaştırmak istiyoruz"

Selçuk Bayraktar, dünyada inovasyon kültürünü yeni bir boyuta taşıyan "Maker Hareketi" için Türkçe bir isim olan dene-yap'ı uygun gördüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu hareketin adının da kendi gibi milli olması gerekiyordu. O yüzden ismini Maker Lab ya da başka yabancı isimler değil, özgün bir şekilde dene-yap koymayı uygun gördük. Biz ilk etapta dene-yap atölyelerimizi kamuya açık alanlarda, parklarda, belediyelerin uygun gördüğü alanlarda kurmayı düşünüyoruz. Milli teknoloji hamlesini topluma mal ederken elbette bunu kamuya açık alanlarda yaygınlaştırmak istiyoruz."

"Hedefimiz üniversite öğrencilerimizin uluslararası yarışmalarda başarı kazanması"

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Bayraktar da bilgiye ve ilime vakıf, öğrenme arzusu duyan gençleri yarınlara hazırlamaya çalışacaklarını belirterek, hedeflerinin, üniversite öğrencilerinin uluslararası yarışmalarda başarı kazanması olduğunu söyledi.

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