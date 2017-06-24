Bugün arife, yarın Bayram. Şükürler olsun ki, bir mübarek Ramazan ayını daha huzur içinde bitiriyor, Bayram’a erişiyoruz.

Ramazan Bayramı, aynı zamanda mevsim değişimine rastlıyor. Yazlık giysi lazım. Ayakkabı lazım. Evde şeker, tatlı lazım. Yani; bir şeyler almak lazım. 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin ardından, ister istemez insanlar ellerindeki parayı harcamaktan korkar hale gelmiş, zaten hareketsiz olan piyasalar daha da durgunlaşmıştı. Özellikle İzmit esnafı sıkıntılıydı. Şimdi, özellikle bugün İzmit çarşısı hareket bekliyor, alışveriş bekliyor. Bayram ertesi vadeli olarak İstanbullu toptancılara verdiği çekleri karşılayacak gelir, iş hacmi umut ediyor.

Geçmişte, böylesi alışveriş beklentisinin yüksek olduğu dönemlerde İzmit çarşısını işporta tezgahları kapsardı. İstiklal Caddesi’nde, Hürriyet, Demiryolu Caddeleri”nde şeker tezgahları, kaçakçı, gömlekçi, pantoloncu tezgahları kurulurdu. Artık bunlara izin verilmiyor. Ama bayram alışverişi için İzmit çarşısının bir cazibesi kaldı mı? Bunu da sorgulamak gerekiyor.

Çok bayram öncesi yazmışımdır. Çocukluğumu hatırlarım böyle günlerde. Rahmetli babam, elimden tutar, bayram alışverişine çıkartırdı. Her girdiğimiz dükkan tanıdık olurdu. Bir yandan alışveriş yapılırken, bir köşede sohbet koyulaşırdı.

Küçükörs’ten mevsimine göre palto, pardösü, belki pantolon.

Güngör Derman’dan gömlek. Aykut Moralı’dan bayramlık mis gibi kokan kahve. Ayakkabılar Ayakkabıcı Moralı’dan. Ateş abi, en rahat, en sağlam ayakkabıyı bulana kadar tezgahları indirir, kutuları açardı.

Kuruyemiş Şaşkın’dan, Tatlılar Hoşgör’den, peynir Nizamettin’den, bayramlık pastırma Aladağ’dan.

Manavımız vardı, malın çürüğünü torbaya koymayan. Şekercimiz vardı, kalitesiz, bayat malı tezgahına koymayan.

Arabamız yoktu. Otopark derdimiz de. Seka Vazife Evleri’ndeki evimizi çarşıdan torbalarla, minibüsle dönerdik. Sümer Karakolu durağında iner, baba oğul evde bayramlıkları bekleyenlere sürprizlerle kavuşurduk.

Yazının burasında “Nerede o bayramlar?” dişe sormayacağım.

Nerede o eski İzmit? Nerede o eski çarşı? Nerede o eski İzmit esnafı diye soracağım.

İstiklal Caddesi’nde PTT binası duvarına dayalı kartpostal satıcıları nerede?

Tramvayı olmayan, ama ortasından kara tren geçen İzmit’te, benim çocukluğumun bayramlarında dostluk vardı, dayanışma vardı.

Şimdi, bin arabana, gir bir AVM’nin otoparkına. AVM’nin farklı reyonlarından çoraptan kiloda, şekerden elbiseye, bütün ihtiyaçlarını topla, kasada kuyruğu bekle, kredi kartı ile -sanki günün birinde o bedeli ödemek gerekmeyecekmiş gibi- parayı ver, çık arabana, evine dön.

Çok değiştik çok. Elbette bu değişimin güzel tarafları da var. Ama emin olun, eski İzmit de, eski İzmit’in bayram arifeleri de çok farklıydı. Çok daha gerçek, çok daha samimiydi.

Bayramlık bir şeyler alacaksanız, mutlaka şehir merkezi esnafına ilk şansı tanıyınız. Her bayram, çarşıdaki İzmitli esnaf sayısı azalıyor. Böyle gidersek, ileriki bayramlarda, şimdiki İzmit esnafını da arar hale geleceğiz.

Bayramdan sonra çok çalışmak lazım

Sert bir kış geçirdik. Kar bu coğrafyanın alışık olmadığı kadar çok yağdı, yolların üzerinde kaldı. Sonra yağmurlar. Kalın, etli su damlaları, dolalar adeta mermi gibi düştü. Yollar delindi. Eskiden onarılan yerler, yeniden çukur oldu.

Köy yolları, ilçe yolları, şehir merkezindeki ana caddeler. Hepsinde tahribat var. Ramazan ayında da İzmit’te tramvayla ilgili toparlanma işleri dışında yerel yönetim hizmetlerini pek göremedik. Bayram ertesi, artık yaz sezonunun geri kalan bölümünü mutlaka onarımla geçirmeliyiz.

İlçe belediye başkanları, her şeyi Büyükşehir’den beklemeyi bırakmalı. Her ilçe belediyesi, kendi bünyesinde ekipler kurmalı, sorumluluk alanındaki tahrip olmuş yolları onarmalı. Hala bu şehirde alt yapı işi bittikten sonra üst yapısı ihmal edilmiş bölgeler var. Bu yaz, onarım dönemi olmalı. Aksi halde, gelecek sonbahar ve kış aylarında bu şehirde çok çile çekeceğiz.

Gündemde çok soru var?

Zaman hızla akıp gidiyor. Kimi insanlar yükseliyor, kimilerinin devri bitiyor. Önümüzdeki dönem için ilimizde de pek çok bilinmeyen var. Pek çok sorunun yanıtı aranıyor. Bunların bir kısmını derlemeye çalışalım.

x- Bilecik Valiliği’ne atanan Tahir Büyükakın’ın yerine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri kim olacak? Ankara’dan yeni bir “Geleceğin vali adayı mı?” gönderilecek, yoksa mevcut kadro içinden biri, mesela İlhan Bayram mı Genel Sekreter olacak?

x-2019 mart ayındaki genel seçimlerde Büyükşehir Başkanı Karaosmanoğlu, şartları zorlayıp, 4’üncü dönem için yeniden aday olur mu? Karaosmanoğlu aday olmazsa, Büyükşehir’e AK Parti kimi aday gösterecek?

x-Nevzat Doğan tekrar aday değil. AK Parti İzmit için kimi çıkartacak? Şemsettin Ceyhan önümüzdeki dönem yeniden İl Başkanı mı olacak, İzmit adaylığı için kenara mı çekilecek?

x- CHP’de kongreler başlıyor. Cengiz Sarıbay yeniden İl Başkanı adayı mı olacak? yoksa Sarıbay, 2019 Kasım’daki genel seçimlerde milletvekilliğini mi zorlayacak? CHP İzmit örgütü nasıl yapılacak. Selman Yıldırım, çok istediği İzmit belediye Başkan adaylığı için yeni bir güç elde edebilecek mi?

Daha çok soru var. Bunlar ilk aklıma gelenler. Merak etmeyin, çoğunun yanıtı bu yıl bitmeden ortaya çıkmış olacak.