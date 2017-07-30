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Bayram, altyapı çalışmalarını yerinde inceledi

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Bayram, altyapı çalışmalarını yerinde inceledi
Genel Sekreter İlhan Bayram, altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışma esnasında çevreye verilecek rahatsızlığın en aza indirilmesini istedi. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, kent genelinde yapılan çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor. Mehmetalipaşa, Tavşantepe ve Bekirdere Mahalleleri’nde İSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaları yerinde kontrol edip yetkililerden bilgi alan Bayram, çalışmaların titizlikle sürdürülmesini istedi. Genel Sekreter Bayram, altyapı çalışmaları devam eden bölgelerde vatandaşların yaşayacağı ve çevrede oluşabilecek olası rahatsızlığın minimuma indirilmesi konusunda hassasiyet gösterilmesi söyledi.

İSU’nun ihale yoluyla firmalara yaptırdığı altyapı çalışmalarında gerekli yerlerde kazı çalışmaları yapılıyor. Eski boruların çıkarılıp yerine yeni kullanışlı boruların konulduğu çalışmada vatandaşa ve çevreye verilen rahatsızlık minimum seviyeye indiriliyor. Yollarda kazı çalışmalarından dolayı toz bulutu meydana gelmemesi için sulama tankerleri ile sürekli sulanıyor. Çalışmalar sürerken araç ve yaya trafiği de bir yandan güvenli bir şekilde akıyor.

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