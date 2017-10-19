Bayram, ‘’Bilgi ve tecrübemizi paylaşmaya hazırız’’

Yurt içi ve yurt dışında ki birçok yerel yönetime gerek proje desteği gerekse eğitimler noktasında destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Anadolu illerinde ki belediyelerin istekleri ve taleplerini yârine getiriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, kendisini ziyaret eden Amasya Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk’le olan görüşmesinde de, “Büyükşehir olarak bilgi ve tecrübemizi paylaşmaya dün olduğu gibi bugünde hazırız” dedi.

TÜM BELEDİYELERE KARŞI SORUMLUYUZ

Misafir Amasya Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk’te, Türkiye’de örnek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile aralarında kuracakları bilgi ve tecrübeye dayalı işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Taşova Belediye Başkanı Öztürk’ün nazik ziyaretinden dolayı memnuniyeti ifade eden Genel Sekreter İlhan Bayram, “Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi olarak sadece kentimize değil aynı zamanda Ülkemizdeki diğer il ve ilçelere de sorumlu olduğumuzu düşünüyoruz. Bu noktada tüm ekibimizle Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yerel yönetimler olarak destek vermeyi sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı.