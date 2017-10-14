Bayram esnafla bir araya geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Bekirpaşa esnafı ile kahvaltıda buluştu. Semt lokantasında gerçekleşen toplantıya Genel Sekreter İlhan Bayram'ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Büyükşehir Belediyesi Genel Koordinatörü Veysel Özkaraaslan, Başkan Danışmanı Ömer Polat, Mehmet Ali Paşa Mahalle Muhtarı Yaşar Doğan, çok sayıda mahalle esnafı katıldı.

Buluşmada ilk olarak söz alan ve organizasyonun hazırlayıcısı olan mahalle esnaflarından Ali Yılmaz, "Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi esnafları olarak 6-7 ay önce tramvay güzergahından dolayı yolumuz tek yöne düşmüştü Bizi kırmayıp, dikkate alarak caddemizi eski görünümüne kavuşturduğunuz için ben Bağdat Caddesi'ndeki ağabeylerimin ve arkadaşlarımın adına sizlere ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra söz alan Mehmet Ali Paşa Mahalle Muhtarı Yaşar Doğan ise, "Mahallemiz adına bir şeyi hatırlatmalıyım. Yıllar sonra mahallemizde çok kapsamlı müthiş bir çalışma seferberliği var. Tramvay alt yapısı ve üst yapısına varıncaya kadar gözle görülür çalışmalar yapılıyor. Bunun için başta Kocaeli Büyükşehir Belediyemize gerçekten teşekkür ediyoruz. İlk kez mahallemizde yağmur suyu kanalı projesi yapılıyor" şekline konuştu.

Son olarak konuşan ve hizmet üretmek derdinde olduklarını belirten Genel Sekreter İlhan Bayram, "Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olduktan sonra ilk esnaf toplantımızı bugün burada sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz. Bizim işimiz sizlere hizmet etmek. Bizim derdimiz memleketimize hizmet etmek. Bunu yaparken de tabi sizlerle de bir araya gelerek sizin de düşüncelerinizi almak çok önemli. Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nin de bizlerde özel bir yeri vardır. Her mahallemiz bizim için önemlidir. Mahallemiz artık, yaptığımız projelerle çehre değiştiriyor. Tramvayımız geldi. Şimdi kapalı pazar alanımız geliyor. Tramvayımız günde 30 bin yolcu kapasitesini buluyor. Bu demek oluyor ki yaptığımız yatırımlar doğru. Tramvayla sizlerin de işini kolaylaştı. Şehir içi trafiği rahatladı. Kente de güzel bir görünüm kazandı" ifadelerini kullandı.