Memur-Sen Kocaeli İl Temsilciliğinin bayramlaşma programı Eğitim Bir Sen Kocaeli Şubesi’nde gerçekleşti.

Memur Sen İl Temsilcisi Şahin Yaşlık ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşma programına Memur Sen’e bağlı sendikaların şube başkanları ve sendika üyeleri katıldı. Bayramda gerçekleşen ölümlü trafik kazalarına dikkat çeken Yaşlık” Bayram günü kara gün olmasın” dedi.

Bayramlaşma programında konuşan Şube Başkanı Şahin Yaşlık, “Kur’an ayı mübarek Ramazan, sadece İslam alemini değil, bütün bir insanlık alemini, vahiy atmosferiyle kuşatarak, bereketinden ve feyzinden faydalanma imkanı sunarak veda etti. Bu bereket ve feyizden faydalananlara ne mutlu. Bayramlarımız paylaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin zemini ve imkanıdır. Bu inançla, bayramları evlerimizden sokaklara taşımanın, bayramları yaşlılarımızın, hastalarımızın, şehitlerimizin, gazilerimizin, muhacirlerimizin ve yetimlerimizin de bayramı kılarak çoğaltabiliriz. Zira küresel kapitalizmin azgın sömürge ve temerküz anlayışının, açlığa ve yokluğa mahrum ettiği, kan deryasına dönüştürdüğü bir dünyada bayram olsa olsa “paylaşım ve merhamet” şeklinde tecelli ederse bayram olabilir.

SAVAŞLAR SON BULSUN

Bu vesileyle, Rabbulalemin’den tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin, girilen itikafların, okunan Kur’an’ların ve verilen fitrelerin ve zekatların kabulünü; bayramın İslam aleminde barış, huzur ve kardeşleşmeye vesile olmasını; coğrafyamızın her yerindeki savaş ve çatışmaları sonlandırma ve esaret altındaki Müslümanların özgürleşmesi fırsatına dönüşmesini diliyor; bütün teşkilatlarımızın, milletimizin ve ümmetin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyoruz.İnsanlarımızın Yüzde 50 si yollardan trafik kazalarında ölümlere şahit olduk, çok üzüldük. Bugün ölü sayısı 90’ı aştı. Bayramlar kara bayram olmasın. Gidecekleri yere geç gitsinler ve sağ salim gitsinler. Diyarbakır’ a atanan valiye hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yeni valiye hoş geldin diyoruz” dedi.

Ayşegül KALAYCI



